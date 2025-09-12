‚Influencer boží.‘ V Náměšti na Hané zasvětili kapli Carlu Acutisovi, který propagoval víru na internetu

Papež Lev XIV. prohlásil na konci minulého týdne za svatého Carla Acutise. Patnáctiletý mladík přezdívaný influencer boží zemřel v roce 2006 na leukémii. Své nadání pro práci na internetu využíval pro propagaci víry. Acutisovi je podle představitelů církve v Česku zasvěcená jediná kaple, která se nachází na ministrantské faře v Náměšti na Hané na Olomoucku.

Papež Lev XIV. při kanonizační mši ve Vatikánu prohlásil za svatého Carla Acutise. Ten se stal nadšeným amatérským programátorem. Vytvořil web, kde zdokumentoval eucharistické zázraky. Zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii

„Když jsme v únoru 2020 zahájili rozsáhlou rekonstrukci celých budov, nejenom fary, ale i farní stodoly a podobně, tak jsem měl takovou myšlenku, aby vznikla kaple zasvěcená tehdy ještě blahoslavenému Carlu Acutisovi, což se také stalo,“ vypráví páter Jiří Kupka, ředitel teologického konviktu a také biskupský delegát pro péči o ministranty v olomoucké arcidiecézi.

Poslechněte si celou reportáž

V kapli stojí na poličce zdobená pozlacená schránka, neboli relikviář, který ukrývá tři vlasy nového světce. „Je to veliká vzácnost, protože jsme jednak jediná kaple v České republice zasvěcená tomuto novému světci, ale také těch relikvií v naší republice mnoho není a jsem rád, že právě náměšťská fara tyto relikvie vlastní,“ říká Kupka.

Carlo Acutis patřil do generace mileniálů a oslovoval tak mladé lidi. Blízko k němu proto má i Jan Staněk, ministrant a student teologického konviktu.

„Je to vzor pro nás mladé chlapce hlavně v tom, že byl úplně normální. Jak je známo, tak také hrál na počítači, hrál videohry na playstationu a věnoval se hodně i technologiím. Byl hodně vzdělaný v oblasti informatiky a dokázal dokonale spojit své znalosti s vírou,“ popisuje Staněk.

Náměšťská kaple svatého Carla Acutise je pro veřejnost běžně nepřístupná, i přesto sem mohou lidé nahlédnout. Na přelomu prosince a ledna se v kapli a dalších venkovních přilehlých prostorách bude konat výstava betlémů.

