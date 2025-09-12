‚Influencer boží.‘ V Náměšti na Hané zasvětili kapli Carlu Acutisovi, který propagoval víru na internetu
Papež Lev XIV. prohlásil na konci minulého týdne za svatého Carla Acutise. Patnáctiletý mladík přezdívaný influencer boží zemřel v roce 2006 na leukémii. Své nadání pro práci na internetu využíval pro propagaci víry. Acutisovi je podle představitelů církve v Česku zasvěcená jediná kaple, která se nachází na ministrantské faře v Náměšti na Hané na Olomoucku.
„Když jsme v únoru 2020 zahájili rozsáhlou rekonstrukci celých budov, nejenom fary, ale i farní stodoly a podobně, tak jsem měl takovou myšlenku, aby vznikla kaple zasvěcená tehdy ještě blahoslavenému Carlu Acutisovi, což se také stalo,“ vypráví páter Jiří Kupka, ředitel teologického konviktu a také biskupský delegát pro péči o ministranty v olomoucké arcidiecézi.
V kapli stojí na poličce zdobená pozlacená schránka, neboli relikviář, který ukrývá tři vlasy nového světce. „Je to veliká vzácnost, protože jsme jednak jediná kaple v České republice zasvěcená tomuto novému světci, ale také těch relikvií v naší republice mnoho není a jsem rád, že právě náměšťská fara tyto relikvie vlastní,“ říká Kupka.
Carlo Acutis patřil do generace mileniálů a oslovoval tak mladé lidi. Blízko k němu proto má i Jan Staněk, ministrant a student teologického konviktu.
„Je to vzor pro nás mladé chlapce hlavně v tom, že byl úplně normální. Jak je známo, tak také hrál na počítači, hrál videohry na playstationu a věnoval se hodně i technologiím. Byl hodně vzdělaný v oblasti informatiky a dokázal dokonale spojit své znalosti s vírou,“ popisuje Staněk.
Náměšťská kaple svatého Carla Acutise je pro veřejnost běžně nepřístupná, i přesto sem mohou lidé nahlédnout. Na přelomu prosince a ledna se v kapli a dalších venkovních přilehlých prostorách bude konat výstava betlémů.