Propagace závadných výrobků a neoznačené reklamy. Regulace influencerského marketingu je obtížná

Stále víc firem sází na propagaci svých výrobků prostřednictvím influencerů na sociálních sítích. Podle posledních dat Influencer Marketing Hubu utratily v minulém roce společnosti po celém světě za tento způsob reklamy přes 16 miliard dolarů. S rostoucí popularitou influencerského marketingu se ale na sociálních sítích objevují iniciativy, které se snaží odradit sledující od zbytečného konzumu nebo alespoň přimět influencery k etickému chování. Praha 23:44 13. dubna 2023

Šestnáctiletá Eliška dá často na doporučení influencerů na Instagramu nebo Tiktoku. „Asi mě to nějak ovlivní. Podívám se na video a moje oblíbená influencerka řekne, co je na nějaké věci dobrého a špatného. Pak si na to udělám názor a třeba si to koupím.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 "Podívám se na video a poslechnu si, co je na nějaké věci dobrého a špatného. Pak si na to udělám názor a třeba si to koupím,“ říká středoškolačka.

Na Tik Toku v poslední době zaznamenal boom také tzv. deinfluencing neboli videa, ve kterých se snaží deinflunceři odradit sledující od zbytečných nákupů. V současné době mají skoro půl miliardy zhlédnutí.

„Na začátku to mělo přesný záměr, ale domnívám se, že to v praxi k žádnému výsledku nepovede. Nestane se, že to tady úplně přetvořilo ten svět influencer marketingu,“ myslí si expert na influecer marketing Ivo Veselý.

S tím souhlasí také marketér Marek Bačo, který stojí za instagramovým účtem Svět influencerů. Na něm se snaží ukazovat špatné příklady reklamy influencerů a především upozorňovat na její neoznačování.

„Když se třeba podíváte na náš instagram, tak tam vidíte typicky, že se propaguje zubní kartáček a máte tam polonahou ženu, která na vás špulí nahej zadek a někde v dálce je někde kartáček," říká.

Iniciativa Férový influencer

Zavádějící reklamy vedly ke vzniku iniciativy Férový influncer. Na ní se kromě Bača a Veselého podílela taky vedoucí katedry marketingové komunikace Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová.

„Začali jsme apelovat na to, aby influenceři, když doporučují nějaký produkt za úplatu, tak aby to opravdu řádně označovali. Děti by jinak měly pocit, že svět sociálních médií je plný autentických doporučení a to na ně má obrovský vliv.“

Na sociálních sítích je možné vidět například i propagaci alkoholu nebo různých tabákových výrobků, která taky podléhá zákonu o regulaci reklamy nebo zákonu o ochraně spotřebitele. Za případné vymáhání pokut od influencerů jsou zodpovědné krajské živnostenské úřady.

Některé pokuty už padly, ale úřady je nechtějí kvůli ochraně osobních údajů zveřejňovat. Influenceři navíc běžně vystupují pod přezdívkami, a lidé tak často nevědí, na koho podnět živnostenskému úřadu podat.