Influencerka u soudu připustila, že ve videu hajlovala. Soud stíhání zastaví, pokud zaplatí 50 tisíc

Před Okresním soudem v Ostravě v úterý stanula bojovnice MMA a influencerka Hana Gelnarová. Podle obžaloby zveřejnila na sociálních sítích video, na kterém s přáteli hajlovala. U soudu se přiznala a požádala o podmínečné zastavení trestního stíhání. Soud jí vyhoví, pokud na účet podporující oběti trestných činu v nejbližší době složí 50 tisíc korun. Ostrava 11:13 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Gelnarová | Foto: David Apple | Zdroj: ČTK

„Chtěla bych se ještě jednou omluvit. To, co je v obžalobě, je pravda. Celá situace mě mrzí. Myslím to vážně. Nemělo se to stát. Jsem si vědoma viny,“ řekla v úterý před soudem třiadvacetiletá Gelnarová, kterou na sociálních sítích sleduje okolo 600 tisíc lidí.

Ve videu hajlovala, teď případ řeší kriminalisté. ‚Dělala jsem mažoretky,‘ brání se influencerka Číst článek

Video se na sociální síti objevilo loni v srpnu. Gelnarová pak jako vysvětlení uvedla, předváděla pochodující mažoretku. I když video rychle stáhla a omluvila se, případem se začala zabývat policie. Nyní čelí obžalobě z podpory či propagace hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pokud by byla odsouzena, hrozí jí trest v rozmezí od šesti měsíců až po tři roky vězení.

Gelnarová se neproslavila jen MMA zápasy. Byla také účastnicí televizních reality show Like House a Survivor. Ve videu gesto připomínající nacistický pozdrav dělalo více lidí. Pochodovali a v pozadí hrála německá píseň. Před soudem ale stanula jen Gelnarová.

„Naplnění skutkové podstaty trestného činu spatřujeme v tom, že video obžalovaná zveřejnila na sociální síti. To ostatní neudělali,“ řekl státní zástupce. Gelnarová v úterý před soudem vinu přiznala.

Její právní zástupce soud požádal o podmínečné zastavení trestního stíhání. Navrhl, že na účet určený obětem trestných činů pošle mladá žena 30 tisíc korun. Soudce Dalibor Zecha uvedl, že je připraven návrhu vyhovět. Částku ale zvýšil na 50 tisíc korun. Peníze má obžalovaná na účet odeslat v nejbližších dnech. Pokud tak učiní, soudce stíhání zastaví a upustí od potrestání.

Já se vlastně ani nedivím, že my “influenceři” máme ve společnosti špatné jméno, když nedávno jeden chtěl vraždit homosexuály a druhá na videu hrdě hajluje…

A oba z Clash of the Stars… pic.twitter.com/cARNzqogZJ — Sváťa Barek (@BarekSvata) August 11, 2024