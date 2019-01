Praha zřídí funkci informačního ombudsmana. Bude jím právník Kužílek

Pražský magistrát zřídí funkci informačního ombudsmana. Na starosti bude mít vyřizování žádostí o informace v rámci svobodného přístupu k informacím. Měl by se jím stát právník Oldřich Kužílek. Vyplývá to z materiálu, který v úterý projednají pražští radní. Vedení města vzešlé z říjnových voleb rovněž plánuje ustavit funkci nočního starosty, který by řešil noční život zejména v centru Prahy.

