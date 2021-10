Nevůle informovat trvá, stěžuje si Vystrčil. Stále čeká na odpověď Hradu ohledně prezidentova zdraví

Pražský hrad musí říct, kdy bude prezident Miloš Zeman opět schopen vykonávat svou funkci. Na dotaz to po čtvrtečním prohlášení Zemanovy manželky Ivany řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek mezi řádky čte, že prezidentův stav je velice vážný. Uvedl to na twitteru. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) sdělil, že stále čeká na odpověď Hradu na svou žádost o prognózu způsobilosti vykonávat úřad. Praha 20:01 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil chce vědět, jaká je prognóza dalšího vývoje prezidentova zdraví | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zeman podle své manželky podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Řekla to ve čtvrtek bez podrobností k prezidentově zdravotnímu stavu na brífinku, při kterém jí po boku stála dcera Kateřina. Spekulace o zdravotním stavu označila za minimálně neetické.

„Hrad musí sdělit, kdy bude prezident opět schopen vykonávat svou funkci. Od chvíle, kdy jsme mohli spatřit prezidenta Zemana naposledy na vlastní oči, uplynulo už 43 dní. Mezitím se veřejný prostor jen plní spekulacemi o jeho zdraví,“ uvedla Pekarová Adamová.

K tomu, aby se Sněmovna a Senát usnesly na tom, že hlava státu nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, by mělo podle šéfky strany dojít pouze v krajním případě.

„Zejména bude-li hradní kancelář pokračovat v publikování kusých, nejednoznačných a neověřitelných informacích o zdraví hlavy státu,“ doplnila.

Žádost nezodpovězena

Tiskové vyjádření první dámy se konalo v pátý den prezidentovy hospitalizace, o které jeho okolí veřejnosti podrobnosti neposkytlo.

Pražský hrad čelí za informování o zdravotním stavu hlavy státu dlouhodobé kritice. Kvůli nedostatku informací se na kancléře Vratislava Mynáře obrátil i předseda Senátu Vystrčil. Chce vědět, jaká je prognóza dalšího vývoje prezidentova zdraví.

Podle některých politiků by se Parlament měl zabývat tím, zda prezidenta kvůli neschopnosti zastávat úřad nezbaví pravomocí. Někteří ústavní právníci tvrdí, že je takový postup několik dní po začátku hospitalizace předčasný.

„Nevůle informovat o způsobilosti prezidenta vykonávat svůj úřad bohužel trvá,“ napsal Vystrčil. Na odpověď na svoji žádost dále čeká.

Prognózu, ne diagnózu

Pekarová Adamová považuje Vystrčilovu žádost za logickou.

„Dnešní tisková konference ke zlepšení informovanosti nepomohla. Nechceme znát diagnózu, chceme znát jen prognózu, zda a kdy bude schopen vrátit se do své funkce. Je to klíčové pro budoucnost našeho státu - nejsme zrovna v situaci, kdy můžeme otálet,“ dodala ve čtvrtek.

„Lidsky to chápu. Prezident je nemocný člověk, který potřebuje dlouhodobý klid a odbornou péči. Je tento stav slučitelný s vysokou ústavní funkcí? Já mezi řádky čtu, že jeho zdravotní stav je velice vážný. Pokud by nebyl, tato tisková konference by se nikdy nekonala,“ uvedl Bartošek.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) označil chování Hradu za nedůstojné. „Dohady o způsobilosti vykonávat úřad tímto rozhodně neustanou,“ kritizoval.

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová brífink okomentovala s tím, že mluvčí jako státní úředník nemá schovávat svou zodpovědnost za prezidentovu manželku a sám tím narušovat jeho soukromí.

„Měl by zvládnout jediný úkol, který teď paralyzovaná hradní kancelář má,“ napsala.

