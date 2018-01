Informovaný souhlas těsně před operací? Pacienti často neví, co podepisují, upozorňuje Liga lidských práv

Česká lékařská komora loni přijala na 1200 stížností na lékaře a zdravotnická zařízení. To je zhruba stejný počet jako v přechozích letech. Zdravotníci se ale podle komory stále častěji snaží problémům přecházet pomocí takzvaného informovaného souhlasu. Dokumentem, ve kterém jim pacient potvrdí, že zná svou léčbu i její rizika. Jak ale upozorňuje Liga lidských práv, ne vždy to odpovídá skutečnosti. Praha 9:10 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři na operačním sále (Ilustrační snímek) | Foto: Andy G (Flickr.com/andyg, CC BY-SA 2.0) | Zdroj: Flickr.com

„V současné době se hodně kloníme k Západu. Tam právníci čekají před branami nemocnic a chytají pacienty, aby měli práci," takto mluví prezidentka Unie porodních asistentek Ivana Kӧnigsmarková o situaci, ve které se cítí být řada zdravotníků v Česku.

Víc než dřív proto využívají dokument nazvaný informovaný souhlas pacienta. V písemné podobě ho sice zákon nařizuje jen u vybraných zákroků. Lékaři k němu teď ale častěji sahají i u těch běžnějších.

Potvrzuje to mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. „My jsme se dostali v posledních letech do situace, které se říká defenzivní medicína. Žalob na lékaře podle našich komorových právníků - statistiku nemáme, ale pocitově - přibývá. To vede k tomu, že lékaři se zajišťují informovaným souhlasem proti případným žalobám nebo stížnostem."

Trend potvrzují pro Radiožurnál i právníci z Ligy lidských práv. Ze své praxe ho zná například Zuzana Candigliota, která ale zároveň upozornila i na některé nedostatky v postupu lékařů. „Je vyžadováno podepsání formuláře na poslední chvíli těsně před operací, když ani není moc prostor, aby se na cokoliv zeptal. Často je to tak, že vyžaduje, aby pacient podepsal papír, ale už zcela tam chybí ten smysl, aby byl informovaný. Skutečně by měl vědět, co podstupuje, s jakými riziky, jaké to má alternativy, jaká omezení budou vyplývat."

Že se taková pochybení stávají, lékařská komora připouští. Mluvčí Michal Sojka situaci vysvětluje především nedostatkem zdravotníků a jejich administrativní přetížeností, která prý ubírá čas na pacienta samotného. „Velká část jsou otázky komunikace mezi lékařem a pacientem, že nebylo něco vysvětleno. Je tam i určité riziko formalismu. Nechává se pacientům něco podepsat a oni to nečtou."

Svaz pacientů České republiky proto doporučuje, aby si lidé dokumenty před podpisem pokud možno vzali k prostudování domů. A případně předali právníkovi k posouzení. Nebo se můžou s dotazem obrátit na poradnu svazu.