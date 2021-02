Iniciativa odborníků volá po tvrdém lockdownu. ‚Stávající opatření nefungují,‘ říká Grubhoffer

Pandemie koronaviru dál dusí Českou republiku. Vláda zřejmě požádá o další prodloužení nouzového stavu. K razantnějšímu a promyšlenějšímu postupu vyzvalo 41 předních českých vědců, kteří se řešením problémů způsobených covidem dlouhodobě věnují. Jediným řešením je tvrdý lockdown, jak řekl Radiožurnálu jeden ze signatářů výzvy 40 dní pro zdraví lidí i ekonomiky ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer. Praha 15:12 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Virolog Libor Grubhoffer je ředitelem Biologického centra Akademie věd ČR | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Skutečností je, že vaše výzva obsahuje přesvědčivou analýzu příčin, které dovedly Českou republiku do současného kritického stavu. O tom, jaká konkrétní protiepidemická opatření přijmout, se v ní ale nepíše. Proč? Byl to záměr?

Nepíše se přímo o konkrétních protiepidemických opatřeních, ale velmi výrazně se tam naznačuje, že už zpřísnění těch stávajících protiepidemických opatření rozhodně nepovede k úspěchu. A to je to podstatné, protože teď naprosto seriózně nastává čas na to, abychom už konečně jednali o úplném lockdownu.

Je to tak kritická situace, že v podmínkách rychle se šířící britské varianty, kterou jsme - její nástup a její šíření v naší zemi - rovněž podcenili, respektive jsme s ní nekalkulovali, když vláda nechala poměrně populisticky dlouho otevřenou naší ekonomiku a společenský život před Vánoci až do 27. prosince. Toto je přímý důsledek liknavosti v postupu jednotlivých vládních kroků.

Znamená to, že podle vaší výzvy je v takové situaci už jedinou možností vyhlásit takzvaný tvrdý lockdown, i když by asi bylo potřeba definovat, co to znamená?

Ano, bylo by třeba definovat, o tom je třeba jednat, ale už to nemohou být tato relativně volná jednotlivá protiepidemická opatření, která nefungují, to vidíme. Lidi se beztak shromažďují ve velkých shlucích, báječně fungují nejrůznější občerstvovací zařízení pro velká setkání lidí, zejména o víkendech.

To je jednoznačná příčina toho, že protiepidemická opatření v tomto nastavení nefungují. Stejně tak závody. Víme o tom, že jsou dneska ohnisky nákazy a přesto to nemáme systémově zajištěné. Není zajištěná diagnostika v těch větších průmyslových závodech. Totálně jsme to podcenili.

Když se ve středu sejdete s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a uslyšíte od něj: „My to vyhlásíme, ale kdo zajistí, že lidé ta opatření budou dodržovat?“ Je náš stát v takovém stavu, aby dokázal tvrdý lockdown zajistit?

To je právě ten permanentní alibismus naší vlády a státní správy, že ten problém směřují k tomu, že za to můžou lidi, protože to nedodržují. Už jsme si stokrát řekli, proč nedodržují, že to není nějaká vada na kráse mentality českého národa, ale že to je otázka osobností, otázka vzorů, chování lidí ve vysokých pozicích, že to je způsob komunikace, respektive žádná komunikace neexistuje.

To, co slyšíme z tiskových konferencí ministerstva zdravotnictví, to je děs. Včera (v úterý – pozn. red.) jsme se dozvěděli od jednoho vysokého představitele ministerstva zdravotnictví (náměstka Vladimíra Černého – pozn. red.), že nikdo za to nemůže. Nemůže za to opozice, nemůže za to koalice. Nemůže za to nikdo. Nehledejme příčinu. Přitom příčina je naprosto zřejmá.

Ve středu premiér řekl, že vláda chystá soubor nových opatření a avizoval, že se budou blížit přísným omezením, jaká fungovala loni v březnu.

Pokud má na mysli v podstatě uzavření ekonomiky a velké omezení společenského života, kontaktů lidí, tak to je myslím to, co ta naše iniciativa chce.

S čím vy, coby signatáři výzvy, můžete pomoci? Za jakých podmínek by mohla fungovat spolupráce politické a odborné veřejnosti?

Myslím si, že je třeba, aby odborná veřejnost byla brána politiky, aby si politici našli čas na to, aby s odborníky komunikovali, protože zjevně personální obsazení tak, jak je dneska na ministerstvu zdravotnictví a vládě, nestačí. Je třeba, aby ta aktivita vyšla z jejich strany.

Ze strany...

Ze strany státní správy a vlády.

Máte tedy pocit, že odborníkům stále, ani v téhle situaci, není dostatečně nasloucháno?

Myslím si, že odborníci se ozývají, že pro nás dělají sdělovací prostředky...

Myslím ze strany politiků.

...a ze strany politiků je to házení hrachu na zeď.

