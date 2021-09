Inspekce neodebrala klíčové vzorky z Bečvy, pracovník v Brně neudělal nic, kritizují poslanci

Pracovníci brněnského inspektorátu nepřijeli včas odebrat vzorky do Choryně na řece Bečvě. O havárii brněnští úředníci ani neinformovali ředitele, ačkoliv jim to ukládají služební předpisy. Sněmovní komise, která vyšetřovala loňskou ekologickou katastrofu v řece Bečvě, popsala pochybení České inspekce životního prostředí. Celý dokument najdete na konci článku. Praha 16:02 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik desítek tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Komise dospěla k názoru, že dne 20. 9. 2020 došlo k pochybení na straně zástupce Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Brně, který vykonával dne 20. 9. 2020 služební pohotovost,“ stojí v závěrečné zprávě, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Pracovník brněnského inspektorátu měl podle dokumentu informace o ekologické katastrofě od kolegů z olomouckého inspektorátu a vodoprávního úřadu Valašského Meziříčí. Ale nic neudělal.

„Dále pracovníkovi vykonávajícímu havarijní službu musela být známa skutečnost, že kolega inspektorátu v Olomouci prováděl šetření pouze v místě havárie Hustopeče nad Bečvou, nikoliv v místě havárie Choryně, které již dne 20. 9. 2020 bylo označeno jako místo zdroje kontaminace toku Bečvy,“ píšou poslanci v dokumentu.

Podle komise měl pracovník ihned vyjet na místo havárie, která spadá do jeho místní příslušnosti (do Choryně – pozn. red.) a informovat o havárii svého nadřízeného. Na místo se však podle vyšetřovací zprávy nedostavil a „ani o havárii neinformoval ředitele, ačkoliv to ukládá služební předpis ředitele České inspekce životního prostředí“.

Vyšetřování kauzy otravy řeky Bečva bude mít zpoždění. Trestní spis míří na přezkum do Olomouce Číst článek

Na jiném místě řeky působil jenom jeden pracovník olomoucké inspekce. Na místě však měli být minimálně dva pracovníci. „Vyšetřovací komise se domnívá, že měli být na místě události a v rámci své odbornosti neprodleně zjišťovat příčiny katastrofy, navíc s ohledem na její rozsah a skutečnost, že nebylo zřejmé, co je příčinou otravy, a na možnost, že příčiny nebo odpovědnou osobu s delším časovým odstupem nebude možné zjistit,“ stojí ve zprávě.

Komise také podotýká, že brněnská inspekce má svou pobočku ve Zlíně, kterou mohla požádat, aby vzorky v Choryni odebrala ona. „Z předložených materiálů není patrné, zda byla tato pobočka požádána o součinnost spočívající v šetření ke zdroji znečištění na místě havárie na toku Bečva v Choryni,“ píšou poslanci.

Inspekce pochybení odmítá

Zjednodušeně řečeno, vyšetřovací komise je toho názoru, že orgány ochrany přírody mají povinnost zjišťovat příčiny ohrožení životního prostředí a zasahovat na místě bezprostředně a bez odkladu.

Postup inspekce vysvětloval poslancům její ředitel Erik Guess. Ten však podle komise odmítl jakékoliv pochybení. Poslanci však jeho popření ve světle svých zjištění vnímají jako „problematické“.

Komise kritizovala chaos ohledně zpracování odebraných vzorků, které se vyhodnocovaly až tři dny po havárii. „To považuje vyšetřovací komise za naprosté selhání organizace práce inspekce a vodoprávního úřadu, kdy toto mělo být zajištěno daleko rychleji,“ stojí ve zprávě.

Cílem komise není najít viníka kauzy Bečva. Policii ještě věřím, říká její předsedkyně Pěnčíková Číst článek

Poslanci také kritizují chaotické telefonáty, chybějící vedení a minimum odebraných vzorků v době ekologické havárie.

„Některé ze vzorků měly být zničeny (vylity), jiné měly být znehodnoceny (vzorky odebrané rybáři),“ tvrdí komise. Vzorky měly úřady odebrat bezprostředně po ohlášení havárie maximálně do jedné hodiny od příjezdu na místo. „Toto nebylo provedeno a stalo se tak až následujícího dne, a to jen z některých vyústění,“ popisuje dále vyšetřující zpráva.

Komise zkritizovala i to, že úředníci u společnosti Energoaqua odebrali vzorky několik dní po havárii. V případě chemičky Deza, spadající do koncernu Agrofert, byly vzorky dokonce získány až ve druhém týdnu po havárii.

Pozdě odebrané vzorky jsou podle komise jedním z důvodů, proč v kauze „neexistují žádné přímé důkazy, které by mohly být využitelné pro určení odpovědného viníka havárie“.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) má zprávu komise k Bečvě za zpolitizovanou. Jsou v ní podle něj neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP, uvedl pro ČTK.