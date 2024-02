Inspekce zahájila kontrolu Jurečkova večírku. Kvůli pití alkoholu na ministerstvu hrozí pokuty

Státní úřad inspekce práce zahájil kontrolu na ministerstvu práce a sociálních věcí, v jehož čele stojí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Důvodem je vánoční večírek, který probíhal v budově resortu a během něhož se pil alkohol. Podle zákoníku práce ale pití alkoholu na pracovišti není možné. Inspektorát prověrku oznámil ministerstvu minulý týden, jak pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál potvrdil mluvčí inspektorů Richard Kolibač. Původní zpráva Praha 9:53 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní úřad inspekce práce zahájil kontrolu na ministerstvu práce a sociálních věcí, v jehož čele stojí Marian Jurečka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Místně příslušný Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu na základě vyhodnocení podkladů a informací poskytnutých ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci úkonů předcházejících kontrole přistoupil k zahájení kontroly ve věci tzv. večírku na MPSV z pohledu možného porušení právních přepisů v oblasti bezpečnosti práce,“ řekl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí inspektorů Richard Kolibač.

Vánoční večírek na ministerstvu proběhl loni v prosinci, shodou okolností v den tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zprávy o něm se tak objevily v médiích. Inspektoři podle Kolibače tedy nejdříve provedli předběžné šetření, kdy vyhodnocovali dostupné informace a poskytnuté podklady. Nakonec došli k závěru, že podezření na možné porušení předpisů je důvodné a zahájení kontroly je skutečně namístě.

„Kontrola byla zahájena dne 15. února 2024 a její výsledek nelze předjímat. Informace o výsledku kontroly poskytneme až po jejím ukončení, tj. po vypracování a řádném vypořádání protokolu z kontroly,“ doplnil mluvčí Kolibač. Kdy přesně se na resort inspektoři vypraví, neupřesnil.

V zákoníku práce se přímo píše, že „zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.“

Hrozí pokuty

Redakce se na zahájenou kontrolu zeptala také ministerstva práce a sociálních věcí. „Můžeme potvrdit, že oznámení ze strany Státního úřadu inspekce práce jsme obdrželi a v celé věci poskytujeme veškerou součinnost,“ řekl jeho mluvčí Jakub Augusta s tím, že s kontrolou resort od začátku počítal a netajil se tím.

Pokud provedené kontroly podezření na porušení zákonných předpisů potvrdí, mohla by celá věc spadnout do přestupkového řízení. Výsledkem by pak mohly být pokuty, za přestupek obecně hrozí sankce od 10 do 50 tisíc korun. Zaměstnavatelé v minulosti kvůli pití alkoholu na pracovišti dostali pokuty v řádu desetitisíců korun.

Na to, že se večírkem inspektoři zabývají, upozornil začátkem ledna server iDnes.cz. Napsal, že dochází k paradoxní situaci, kdy inspektorát prověřuje svoji nadřízenou organizaci a tím i její pracovníky. Případná sankce by se však podle webu neměla dotknout Jurečky, jde totiž o člena vlády chráněného poslaneckou imunitou.

Jurečka po vánočním večírku, který se konal i navzdory informacím o vražednému běsnění, během něhož zemřelo 14 lidí, čelil kritice i výzvám k rezignaci. Jednak kvůli tomu, že party neukončil, jednak proto, že pak navíc opakovaně o večírku mlžil v médiích. Mimořádně se kvůli aféře sešlo i celorepublikové fórum KDU-ČSL. Užší vedení strany ale Jurečku podpořilo, lidovecký politik tak nakonec celou kauzu ustál.