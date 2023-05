Motivuje k pravidelnému darování krve a propojuje teorii s praxí, chválí si studenti učitelku v Opavě

Spolupráce. Právě ta je podle učitelky Barbory Bitomské klíčová, a to nejen ve výuce. Spoléhá na ni jak ve svých hodinách biologie a chemie, tak při celé řadě dalších aktivit. Své studenty už od roku 2017 motivuje třeba k darování krve. Právě Barbora Bitomská z Mendelova gymnázia v Opavě je první z inspirativních učitelů, které Radiožurnál představuje ve svém novém seriálu. Inspirativní učitelé Opava 17:51 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelka Mendelova gymnázia v Opavě Barbora Bitomská | Zdroj: EDUin

„Na rukou vytvoříme klenbu, špičky nohou jsou přitaženy k hlavě a opřené o prsty. Poté vytvoříme tlak, vzpěr do kořene rukou...,“ zní zrcadlovou místností v suterénu budovy opavského Mendelova gymnázia povely, podle kterých cvičí studenti třetího ročníku. Málokoho by asi napadlo, že právě vstoupil do hodiny biologie.

„Následkem vzpěru pociťujeme posun lopatek po hrudníku k pánvi a vyrovnání prohnutí v bederní krajině... Pociťuješ Anežko?“ ptá se učitelka biologie Barbora Bitomská své žákyně.

Téma dnešní hodiny je totiž páteř – jak funguje a k čemu slouží. „Díky tomu, že jsme v zrcadlovém sále, tak studenti sami na sobě vidí, že nestojí zase tak rovně. A přemýšlí, co to může způsobit, co na to může mít vliv. Následně cvičíme podle cviků, které mají předem připravené,“ popisuje průběh hodiny kantorka.

Podle ní je i klíčové, že její studenti musejí při cvičení spolupracovat. „Pracovali ve dvojicích, ten druhý vždy hlídal, jestli se konkrétní pohyb dělá správně. Takto je to i více baví, když mohou pracovat spolu a nedělají na tom sami,“ podotýká.

Učitelka Barbora Bitomská při hodině biologie | Zdroj: EDUin

Barbora Bitomská využívá při výuce zázemí nové biologické laboratoře. Zároveň se studenty vyráží také do terénu, čímž propojuje teorii s praxí. To ostatně potvrzují i její studenti. „Není to pouhé sezení v hodině, ale dělá nám i interaktivní pracovní listy. Pouští nám různá videa nebo nabízí i články, které si můžeme nastudovat. Máme tak i něco praktického,“ říká jedna z nich.

Její spolužák zase oceňuje, že ho učitelka motivovala právě ke studiu přírodních věd. „Zamiloval jsem si biologii a chemii. A to právě kvůli paní učitelce Bitomské. Na základce jsem přitom tyto předměty vůbec nemusel,“ upozorňuje.

Společné darování krve

V roce 2017 iniciovala Barbora Bitomská zahájení školní kampaně na darování krve. A gymnázium začalo spolupracovat s hematologickým a transfuzním oddělením Slezské nemocnice v Opavě. Letos poprvé byli krev darovat studenti ze 3. B.

Spojuje teorii s praxí, pochvalují si na své kantorce biologie a chemie její studenti | Zdroj: EDUin

„Začalo to tím, že jsme měli besedu s primářem z transfuzního oddělení v Opavě. Potom už jsme se pouze zapsali na listinu a s pomocí paní učitelky jsme si udělali výlet do Slezské nemocnice. Myslím si, že určitě půjde mnoho z nás darovat ještě vícekrát,“ popisuje jedna ze studentek.

Motivaci k prvodárcovství se snaží učitelka Bitomská vytvářet třeba i tím, že sami studenti darování krve propagují pomocí své kreativity.

„Pro oddělení tvoříme pomocí tabletů různé motivační plakáty. Když jsme tam byli naposledy před čtrnácti dny s další skupinou prvodárců, tak bylo celé oddělení polepeno právě našimi plakáty. Studenti proto velmi dobře vnímají, že udělají něco, čím se pak nemocnice může pochlubit – je to tedy hezky propojené,“ uzavírá kantorka, která na gymnáziu, kde dnes vyučuje, kdysi sama studovala.