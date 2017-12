Přes tisíc žádostí o pěstounskou péči zůstalo loni nevyřízených. Ministerstvo práce se snaží proces zkrátit

Lidé, kteří se chtějí stát dlouhodobými i přechodnými pěstouny, čekají na schválení žádosti klidně i několik let. Uvádí to organizace Dobrý domov, která pěstounským rodinám pomáhá. Z údajů ministerstva práce vyplývá, že na konci loňského roku zůstala na krajích víc než tisícovka nevyřízených žádostí. Co za to může a jak vlastně proces schvalování pěstounů vypadá? Praha 12:10 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při žádosti o pěstounskou péči musí žadatelé v některých regionech čekat na schválení i několik let | Foto: CC0 License, freestocks.org

„Naše dcera byla hodně nemocná. Když všechno úskalí, co měla, přežila, řekli jsme si s manželem, že bychom měli pomáhat jako poděkování. Nejdřív jsme mysleli, že někoho adoptujeme, pak jsme mysleli na pěstounskou péči a nakonec se objevil Institut přechodné pěstounské péče,“ popsala Radiožurnálu pěstounka na přechodnou dobu paní Procházková.

V roce 2013 podala žádost a příští rok dostala své první dítě. Ne všechny žádosti se ale vyřídí tak rychle. Nejprve se musí podat žádost na orgán sociálně právní ochrany dětí. Ten posoudí, jestli zájemce splňuje všechny zákonem stanovené podmínky, jako například trestní bezúhonnost. Následně odešle žádost na kraj, který vypíše přípravný kurz pro budoucí pěstouny. I na jeho základě se pak rozhoduje, jestli žadatel uspěl.

V některých regionech tak čekají lidé na schválení i několik let. „Zájemce požádá a relativně rychle je zařazený do přípravy. Ta je poměrně náročná a poté, co jí absolvuje, patřičný úřad rozhodne do 30 dnů o schválení,“ vysvětluje Zdeněk Soudný ředitel Dobré rodiny, organizace, která připravuje nové pěstouny. Dodává ale, že žadatel potom dlouho čeká, než žádost potvrdí na kraji.

Často se také podle Soudného stává, že zájemce dlouho čeká, než kraj vůbec vypíše přípravny kurz. Mluvčí ministerstva práce Petr Habáň ale uvádí, že se krajům v současné době daří vyřizovat žádosti rychle. „Ze statistik vyplývá, že krajské úřady ročně vyřídí více žádostí, než je v daném roce podáno,“ řekl Radiožurnálu.

Přesto každoročně zůstávají stovky žádostí nevyřízených. Z údajů ministerstva práce je patrné, že ještě na konci loňského roku jich bylo přes tisícovku. Důvodem je podle mluvčího resortu Petra Habáně to, že kraje v letech 2012 až 2014 zavalilo velké množství žádostí a regiony neměly dostatek zaměstnanců, aby nápor zvládly.