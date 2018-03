Klausův institut: Zeman dal v inauguračním projevu průchod své mstivosti, spletl si žánr

Prezident Miloš Zeman při čtvrteční inaugurační řeči dal průchod své mstivosti a posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. Uvedl to v pátek na svém webu Institut Václava Klause. Podle člena správní rady Ivo Strejčka bylo nemístné, aby část svého prezidentského poselství Zeman věnoval zbytečným útokům na média. Prezident si podle něj spletl žánr. Praha 11:32 9. 3. 2018 (Aktualizováno: 13:45 9. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident Václav Klaus při inauguraci prezidenta Miloše Zemana, 8.3.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Stanovisko institutu, který založil Zemanův předchůdce v nejvyšší ústavní funkci, poukazuje na to, že Zeman se v projevu nevěnoval úvahám nad budoucností země. Strejček také upozornil, že prezident nezmínil ani sté výročí založení Československa.

„Své místo v jeho projevu sice nenašlo Zemanovo zamyšlení nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace, jejíž jsme součástí, zato se do přímého přenosu dostal velkopodnikatel Zdeněk Bakala. I zde Zeman neovládl sám sebe a nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s občany v Ostravě,“ napsal Strejček.

Ovčáček: Politici mručí

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru reagoval, že ho nesouhlasné reakce politiků nepřekvapují. „Přímo volený prezident je odpovědný občanům. Inaugurační projev byl proto určen výhradně občanům! Pak nepřekvapí, že někteří politici mručí,“ napsal.

Strejček nicméně píše, že v projevu nenašel jediný silnější moment, jednu vážnější úvahu, jedno nadčasové zamyšlení, které by se pokusil vtělit do poselství svému národu.

„Inaugurační projev Miloše Zemana neodpovídal síle a vážnosti okamžiku, místu, kde vystupoval i odpovědnosti, kterou v onen okamžik přebíral. Byl to nedůstojný, bohužel často i ponižující pohled,“ uzavírá autor textu.

Kdo je Ivo Strejček? Člen správní rady Institutu Václava Klause, poradce Václava Klause, bývalý europoslanec. Od roku 1996 do roku 1997 působil jako mluvčí Klause a jeho vlády.

Prezident Zeman v inauguračním projevu ve Vladislavském sále Pražského hradu ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do Bakalova vydavatelství Economia i na Českou televizi.

Pozitivně hodnotil své cesty do krajů a setkávání s občany z posledních pěti let. Hodlá pokračovat v tom, co dělal v minulosti.