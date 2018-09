Ministr spravedlnosti odložil účinnost kontroverzní instrukce k výběru soudců. Chce to vyřešit novelou

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) odložil účinnost sporné instrukce k výběru soudců. Řekl to Radiožurnálu. Proces jmenování soudců chce řešit novelou zákona, kterou má v plánu předložit na jaře. O její podobě bude jednat se zástupci justice. Soudci jeho krok vítají a slíbili jednotnější výběrová řízení. Praha 7:02 29. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Instrukce bývalého ministra Roberta Pelikána (ANO) měla sjednotit roztříštěný výběr soudců osmi krajskými soudy a celý systém zpřehlednit.

Kritizovaná instrukce k výběru soudců se nejspíš vůbec nedostane do praxe. Ministr spravedlnosti odložil její účinnost a počítá s tím, že pravidla se upraví zákonem.

Strhla na sebe ale vlnu kritiky. Soudcům vadilo hlavně to, že nejde o zákon, ale pouhý interní předpis, který může další ministr snadno změnit.

Obsahově se instrukce novému šéfovi resortu Kněžínkovi líbí. Neměla ale podle něj oporu v zákoně a odložil její účinnost. „Máme prostor dva roky před tím, než by ta směrnice reálně začala uplatňovat. Pevně věřím, že v mezidobí se domluvíme a že možná ta směrnice nebude potřeba, protože pravidla budou přímo v zákoně. Bych chtěl s předsedy jednotlivých krajských soudů uzavřít jakési memorandum o porozumění, ze kterého vyplyne to, že do doby, než bude přijat zákon, bude zajištěn transparentní výběr kandidátů na soudce skrze výběrová řízení,“ popsal Radiožurnálu Kněžínek.

Instrukce byla účinná od ledna, ale v praxi ještě nezačala fungovat. Počítá s tím, že budoucí soudci absolvují výběrové řízení, ale taky dvouletou přípravu na pozici vyššího soudního úředníka. To by se dotklo i odborníků, kteří do justice přicházejí zvenčí.

Soudcovská unie vítá, že se podle instrukce nebude postupovat. „Shodneme se opravdu na skutečnosti, že je třeba praxe a že jsou třeba výběrová řízení. V tomto nemáme spory. Ale všechno ostatní, tam je obrovský prostor pro to, aby to fungovalo, tak jak to upravit dobře a tam ta instrukce neříká nic,“ říká prezidentka soudcovské unie Daniela Zemanová.

V reakci na vstřícné gesto se předsedové krajských soudů s ministrem dohodli, že bude výběr soudců jednotnější už teď, i bez zákona. „Tři krajské soudy pokračují ve výběru prostřednictvím výchovy justičních čekatelů. Po nás ostatních, co děláme otevřená výběrové řízení na kandidáty na soudce, pan ministr chtěl, aby v podstatě ministerstvo, případně Justiční akademie měla možnost kontroly, jak takové výběrové řízení probíhá. Už to není osm typů, ale vlastně jenom dva,“ vysvětluje předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

O podobě novely zákona o soudech a soudcích začne ministr s představiteli justice jednat v polovině října.