Tisícovce pražských kamer se nevyhnete. Zkuste si v interaktivní mapě, kolik vás uvidí cestou po městě

Pokud se od budovy Českého rozhlasu na Vinohradech vydáte pěšky na Staroměstské náměstí, minete zhruba šedesát bezpečnostních kamer, za krátkou cestu na hlavní nádraží pak na tři desítky. Celkem na pořádek v Praze dohlíží 1100 městských kamer, další patří soukromníkům. V interaktivní mapě, kterou připravil datový tým serveru iROZHLAS.cz, zjistíte, kde všude na ně narazíte.

Aplikace nastiňuje, kolika průmyslovým kamerám se každý ocitne na dohled. Lze si tak lépe udělat představu, co by znamenalo automatické rozpoznávání obličejů, které by na městských kamerách chtělo zprovoznit krajské ředitelství policie.

Server iROZHLAS připravil mapu, která vám naplánuje nejkratší pěší trasu mezi dvěma pražskými adresami a spočítá vám, kolik po cestě minete bezpečnostních kamer.