Praha| 9. 4. 2019 |Anna Kottová |Zprávy z domova |fotogalerie

Památkáři mají výhrady k průčelí budovy, které by mohlo být prosklené. Pokud by se jim tento návrh dostal na stůl, odmítli by ho. Developer Amádeus Real ale ujišťuje, že návrh bude vypadat jinak.