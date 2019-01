Přehled tisku: násilí na internetu a děti, léčebné konopí za pár stovek a pokuta pro Škodu Transportation

V úterním tisku se dočtete, že ministerstvo zdravotnictví plánuje zákon, který by nařizoval zdravotním pojišťovnám, aby začaly pacientům velké množství sušeného konopí proplácet. Informuje o tom Právo. A kriminalitu v průmyslových zónách budou v budoucnu řešit policisté ze zahraničí, píší Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě s tabletem. (Ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Zobrazení násilí, zkušenosti s drogami nebo pedofilie - to jsou některá z rizikových témat, na která narážejí na internetu české děti a teenageři. Ukazuje to průzkum Evropské Unie Kids Online, kterému se věnuje úterní Mf Dnes.

Denně je podle průzkumu online víc než 80 procent českých dětí a dospívajících. Čtvrtina z nich se na internetu aspoň jednou měsíčně setká s krutostí nebo násilím. Každé páté dítě pak podle průzkumu, který má deník k dispozici, narazí nejméně jednou za měsíc na internetu na informace o užívání drog. Mezinárodního průzkumu Evropské unie se loni zúčastnily skoro 3 tisíce českých dětí a dospívajících ve věku od 9 do 17 let.

Právo

Léčebné konopí by mělo být jen za pár stovek - to je titulek úterního deníku Právo. Ministerstvo zdravotnictví plánuje zákon, který by nařizoval zdravotním pojišťovnám, aby začaly pacientům velké množství sušeného konopí proplácet. Konopí pomáhá například pacientům s roztroušenou sklerózou, lékaři ho předepisují i lidem s chronickými bolestmi kloubů, ale taky u onkologické léčby. Legální je léčebné konopí od roku 2013, používají ho ale jen asi čtyři stovky pacientů. Důvodem je vysoká cena - měsíčně může vyjít na několik desítek tisíc korun, informuje deník.

Hospodářské noviny

Kriminalitu v průmyslových zónách v Česku v budoucnu pomůžou řešit policisté ze zahraničí, informují Hospodářské noviny. Budou ze zemí, odkud do Česka přichází nejvíc dělníků. Ve městech u průmyslových oblastí roste kriminalita a počet spáchaných přestupků, píšou Hospodářské noviny.

Dohlížet by v průmyslových zónách měli nově policisté, kteří budou ze zemí, odkud do Česka přichází nejvíc cizinců. Zatím chce ministerstvo vnitra využít pro dohled nad místním pořádkem policisty z pěti zemí - z Polska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny.

Deník

Ministerstvo dopravy plánuje zjednodušit podmínky pro lidi, kteří se chtějí stát strojvůdci. Chce tak do oboru nalákat nové lidi. Mírněji by mohli lékaři posuzovat jejich zdravotní stav - to je téma regionálního Deníku.

Především by měly být požadavky mírnější u kontrol zraku. Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové dosavadní úprava vyhlášky nebere v potaz pokrok medicíny. Navíc je česká vyhláška údajně přísnější než v jiných státech Evropské unie. Teď musejí strojvůdci chodit na kontrolu očí po padesátce každoročně. Nově budou mít povinnost chodit do 55 let pouze jednou za tři roky. Mírnější mají být i podmínky pro nošení brýlí.

E15

Škoda Transportation má zaplatit pokutu zhruba 144 milionů korun dopravnímu podniku lotyšské Rigy. Plzeňský výrobce totiž nestihl včas dodat firmě tramvaje a trolejbusy. Dopravní podnik hrozí, že se obrátí i na soud, píše deník E15. Plzeňský výrobce nedodal včas dopravnímu podniku v Rize 13 z 20 domluvených tramvají a 45 ze stovky slíbených trolejbusů. Vysokou pokutu má Škodovka podle deníku zaplatit do 20. února.

Deník N

Bývalí poslanci, kteří ve volbách v roce 2017 neobhájili mandát a vypadli ze sněmovny, našli práci u úspěšnějších kolegů a dělají jim asistenty, píše o tom Deník N. Asistentů současných poslanců a poslankyň, kteří dřív sami zasedali ve sněmovně, je podle deníku celkem 13. Nejvíce z nich, tedy 5. angažovali poslanci sociální demokracie. Mezi současnými asistenty je řada známých jmen. Současnému ministrovi kultury a poslanci Antonínu Staňkovi z ČSSD pomáhá Roman Váňa, který byl dřív v čele bezpečnostního výboru. Pro Staňka pracuje na nejmenší možný úvazek, tedy asi na tři hodiny měsíčně.