Vzniká ,digitální občanka‘. Má urychlit komunikaci s úřady, používat by ji mohlo přes pět milionů Čechů

Banky chystají novinku, která by mohla zrychlit rozvoj online komunikace s úřady v Česku. Do Portálu občana, který má být vstupní branou pro vyřizování úředních věcí přes internet, byste se podle plánů bank mohli přihlásit pomocí stejných údajů, kterými se přihlašujete do internetového bankovnictví. „Digitální občanku" by tak získalo zhruba pět a půl milionu Čechů. Praha 18:52 29. března 2019

Datová schránka nebo občanský průkaz s čipem a čtečkou. To je výbava, kterou teď potřebujete, když se chcete přihlásit do Portálu občana - webové stránky pro online komunikaci s některými úřady. V budoucnosti by k tomu ale mohly stačit stejné údaje jako pro vstup do internetového bankovnictví, vysvětluje Filip Hanzlík z České bankovní asociace, která novinku připravuje.

„Občan - klient banky instruuje svoji banku, které údaje svědčící o jeho identitě, má ta banka poskytnout a komu. Bude potřeba, patrně ještě víc než doposud dbát skutečně na obezřetnost a řádné zacházení s údaji. Nikomu je nesdělovat.“ vysvětluje Hanzlík.

Jednodušší, pro víc lidí

Konkrétní podoba se teprve rodí a podmínkou, aby přihlašování fungovalo, bude, že službu nabídnou banky. Připojit se hodlá třeba ČSOB nebo Česká spořitelna, jak uvedl její mluvčí Filip Hrubý.

Přitom právě složité prokazování identity může odrazovat od využívání Portálu občana. Každý měsíc portál průměrně eviduje víc než 16 půl tisíce přístupů. Občanský průkaz s čipem už dostalo necelých 880 tisíc lidí, elektronickou část si ale aktivovala asi třetina dospělých.

A datovou schránku používá jen zhruba 133 tisíc fyzických osob. Záměr bankovní asociace proto podporuje taky vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

„Čím více zjednodušení a čím více lidí to bude moct používat, tak tím pro nás samozřejmě větší úspěch.“ říká Dzurilla.

Služby přibudou

Novinka ale nejdřív vyžaduje změnu některých zákonů. Elektronizace státní správy je přitom jednou z hlavních priorit premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a portál občana by se měl stát hlavním místem pro vyřizování úředních věcí online. Teď nabízí převážně výpisy z různých rejstříků. Taky v něm můžete nahlížet do katastru nemovitostí, účtu pro eRecepty nebo do Centrálního registru řidičů. Vyřídíte si přes něj taky živnostenské oprávnění. Podle Dzurilly budou další služby přibývat.

Jiné služby ale naopak nabírají zpoždění. Třeba finanční správa plánovala spustit nový portál, který by umožňoval podat daňové přiznání online. Jenže chystaný tendr musela kvůli varování úřadu pro kybernetickou bezpečnost před čínskou firmou Huawei zrušit. Novou soutěž úřad teprve chystá.

V základní podobě by měl portál podle mluvčího finanční správy Petra Habáně fungovat nejpozději do konce příštího roku.

V běhu je taky příprava elektronizace zdravotnictví. Pracuje se na věcném návrhu zákona, který by zavedl jednotné online místo pro veškerou zdravotní dokumentaci. Dzurilla odhaduje, že zákon by mohl jít na vládu na konci tohoto nebo začátkem příštího roku.