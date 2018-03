Nemovitosti, miliony na účtech, medaile i bitcoiny. Registr nabízí majetková přiznání nových poslanců

Desítky nemovitostí, miliony korun na účtech, medaile, bitcoiny nebo třeba vůbec nic. To všechno přiznali v internetovém registru noví poslanci. Minimálně jeden z nich ale může mít problém. Jeho přiznání totiž ještě před pár dny v databázi chybělo, za což by mu mohla hrozit až padesátitisícová pokuta. Celkem už ministerstvo postoupilo k prošetření úřadům 242 politiků a úředníků, kteří podle něj porušili zákon. Praha 8:10 31. 3. 2018 (Aktualizováno: 9:09 31. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Odhalit svůj majetek při vstupu do funkce a každý rok pak oznámit přírůstek. Právě na tom je postavený princip internetového registru, který funguje půl roku.

Veřejnost měla dostat nástroj, jak si zkontrolovat, jestli někdo třeba záhadným způsobem nezbohatl. Majetkové přiznání do databáze vložilo všech zhruba 120 sněmovních nováčků. Nejvíc pozemků, bytů nebo domů má poslankyně ODS Veronika Vrecionová – celkem 43.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o majetkových přiznáních

„Jsou to nemovitosti, které vlastním spolu s manželem. Pracoval dlouho ve vysokých manažerských pozicích. Vždy peníze, které vydělal, ukládal do nemovitostí. Není to zdaleka tolik, jak se na první pohled zdá. Vlastníme prostě pět bytů a dům za Prahou,“ vysvětlila Radiožurnálu.

Největší dluh ze všech nových členů dolní komory měl miliardář a majitel Brano Group Pavel Juříček z hnutí ANO. Přes 22 milionů korun musel podle rozhodnutí soudu zaplatit jako škodu v kauze zkrachovalé společnosti Mora-Top. Pochybení od začátku odmítá.

„Závazek vyplývá z toho, jak mě kdysi vytunelovali společníci v Mora-Topu, převedli peníze přes Gibraltar a zboží přiteklo normálně do Ruska. To tam svítí, nicméně to bylo vypořádáno v listopadu roku 2017,“ vysvětlil.

Veřejnost nemá jasný soupis

Nejvíc movitého majetku – za téměř 37 milionů korun – má podle registru liberecký pekař Jiří Bláha zvolený za hnutí ANO. Patnáct poslanců pak oznámilo, že nemají téměř nic, co by podle zákona měli odhalit. Jsou mezi nimi například poslankyně SPD Ivana Nevludová a několik zákonodárců Pirátů.

Jaká je ale opravdová hodnota majetku funkcionářů z databáze ve všech případech vyčíst nelze. U nemovitostí chybí umístění i cena. Tu musí politici a další uvést až v případě, když dům nebo třeba byt získají v průběhu funkce. Hodnotu dluhopisů nebo počet akcií se lidé z databáze nedozvědí vůbec. Nejde o povinné údaje. To podle ředitele Transparency International Davida Ondračky omezuje možnost veřejné kontroly.

„Dneska vidíme základní díry. Jedině další investigací a pátráním můžete zjistit, jak reálně bohatý ten politik v té dané chvíli je. Veřejnost nedostává jasný soupis majetku politika, který byl zvolen. Myslím, že nikdo nebrání tomu politikovi jít nad rámec a říct přesně svůj majetkový soupis,“ popsal.

Za porušení pravidel je až 50tisícová pokuta, která už několika politikům hrozí. Rozhodnou o tom úřady s rozšířenou působností podle jejich místa bydliště. Ministerstvo spravedlnosti jim do úterý postoupilo 242 případů. Politici z ústřední i komunální úrovně, ale i úředníci podle resortu, nepodali vstupní nebo výstupní oznámení, případně uvedli nepravdivé či neúplné údaje.

Uložil, ale neodeslal

Bylo mezi nimi i devět bývalých poslanců, ale také nový zákonodárce ODS Pavel Žáček. Jeho oznámení se objevilo v registru až po tom, co ho tento týden upozornil Český rozhlas. Podle ministerstva sice už dříve dokument uložil ve lhůtě do systému, jenže ho neodeslal.

„Funkce 'Uložit' v registru slouží pouze k prozatímnímu zálohování rozpracovaného oznámení, k němuž se funkcionář může později vrátit a pokračovat ve vyplňování. Takto je to uvedeno i v nápovědách v registru. Pokud tuto skutečnost funkcionář uvede na svou obhajobu ve správním řízení a my ji následně potvrdíme, nepochybně muže plnit roli polehčující okolnosti,“ řekl mluvčí resortu Jakub Říman.

Noví poslanci měli přiznání podat do 20. prosince. V oznámení Pavla Žáčka je pouze byt a hypotéka ve výši jeden a půl milionu korun. Poslance překvapilo, že ministerstvo jeho případ už předalo k prošetření.

„Tohle mi připadá právě absurdní, že je to automatické, že vás neosloví. To není nějaká nevole nebo snaha vyhnout se zákonu. Myslím si, že by zde mohlo být technické opatření v systému, které by mohlo signalizovat, že údaje jsou uložené a že nebyly odeslány. Je tím doložena ta dostatečná dobrá vůle. Problém je tedy v tom, že jsem neměl signál o tom, že je to technicky špatně vloženo,“ vysvětlil.

Zákon podle ministerstva s oslovováním funkcionářů ze strany resortu nepočítá. Majetkové přiznání se dříve nezobrazovalo u hradního kancléře Vratislava Mynáře. Resort to zdůvodnil tím, že u něj byla chybně nastavená viditelnost pro veřejnost – nyní je již přístupné.