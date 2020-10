Co jste udělal vy, měl udělat Plaga, pochválil Babiš při interpelacích poslance Feriho

Premiér Andrej Babiš (ANO) podpořil při čtvrtečních sněmovních interpelacích námět Dominika Feriho (TOP 09), aby vláda vysvětlovala opatření k omezení šíření covidu-19 srozumitelnou formou. Feri poukazoval na to, že restrikce jsou psány právnickým jazykem a mohou působit i výkladové potíže. Míní, že by měla vzniknout webová stránka, na níž by byla popsána lidsky i s konkrétními příklady. Praha 16:12 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Feri | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Určitě to má moji podporu,“ řekl Babiš a nabídl Ferimu schůzku. Podle premiéra by bylo dobré komunikaci s veřejnosti „polidštit“. Babiš ale také uvedl, že na úřadu vlády nejsou schopni něco takého řešit.

Ministerský předseda připustil, že komunikace záležitostí kolem nového typu koronaviru je slabá stránka vlády, spěje však podle něho k lepšímu. Poukázal na twitterový účet ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). „Odpovídá na dotazy a má to nejlepší ze všech ministrů,“ soudí. Babiš také pochválil Feriho informování na Instagramu. „Co jste udělal vy, měl udělat (ministr školství Robert) Plaga (za ANO),“ podotkl Babiš.

Ministerský předseda také čelil požadavku předsedy hnutí STAN Víta Rakušana na zveřejňování dat ohledně infekce a dalších plánů vlády. „Chcete od nás, abychom řekli dopředu, co bude. To neví nikdo,“ komentoval to Babiš.

Spor Babiše s Richterovou

Poslankyni Olgu Richterovou (Piráti) premiér osočil ze lži. Nelíbil se mu dotaz, že Česko má nejvíce obětí v souvislosti s koronavirem v Evropě v přepočtu na počet obyvatel. „Máme několikrát více mrtvých než okolní státy. Jak to České republice vysvětlíte? A jak se připravujete na třetí vlnu?“ zeptala se při interpelacích Richterová.

„Lžete. Přečtu vám počty mrtvých v Evropě,“ odpověděl Andrej Babiš a zmínil celkové počty zemřelých ve Velké Británii, Belgii, Nizozemsku, Rumunsku nebo Rusku. „Manipulujete a lžete tady na mikrofon. Manipulujete fakta, není to pravda ani poměrově. Jsem připraven všechno vysvětlit, určitě. Mrzí mě, že věc, která je tak bolestná pro lidi, tady řešíte. Zajímalo by mě to, jak definujete vlnu. Ta vlna nikdy neskončila, vir nikdy neodešel, neměli jsme nulu, i když jsme se domnívali, že odešel,“ reagoval Andrej Babiš (ANO).

„V žádné evropské zemi se neumírá na covid tolik, jako u nás,” oponovala mu Olga Richterová s grafem v ruce s tím, že vychází z počtů, které ke 21. říjnu zveřejnila Evropská unie.