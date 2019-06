VIDEO: Kde je ten zdrcující audit? ptal se Babiš ve sněmovně. Žádné peníze se podle něj vracet nebudou

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by poškodil zájmy České republiky. Uvedl to během interpelací v Poslanecké sněmovně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ho interpelovala v souvislosti se dvěma předběžnými audity o střetu zájmů, které tento a minulý týden poslala do Česka Evropská komise (EK).

