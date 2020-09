Roušky jsme si možná měli nechat celé léto, připustil Babiš během interpelací před poslanci

„Když jsme zavedli nouzový stav, tak jste všichni křičeli, že jste proti,“ kritizoval premiér Andrej Babiš z ANO opozici s odkazem na jarní opatření. Nouzový stav v Česku trval od 12. března do 17. května. Obvinil také opozici, že zneužívá koronavirus v kampani před krajskými volbami.

Později připustil, že byla možná chyba, když vláda rozvolňovala pravidla pro roušky. „Možná to byla chyba, možná jsme si je měli nechat celé léto. Ale nevím, co by na to lidé říkali,“ uvedl premiér.

Všichni se ale podle něj chtěli vrátit zpět k normálnímu životu.

„Chtěli jsme hlavně to, abychom znormalizovali život. Stále za námi všichni chodili, aby byly kulturní akce, sport a stále něco. Rozvolňovat, rozvolňovat. Všichni byli zavření doma a chtěli se vrátit do normálu,“ obhajoval rozvolňování opatření Babiš.

„Nákazy jsou teď vysoké, velice vysoké,“ připustil dále premiér. „Jde ale o to, aby opatření lidé dodržovali,“ uzavřel.

Babiše při interpelacích kritizovala především poslankyně STAN Věra Kovářová. Podle ní premiér nerespektuje pravidla a ohrožuje životy mnoha lidí.

Poslankyně to uvedla s poukazem na to, že se premiér na rozdíl od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nepodrobil karanténě po jednání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, která byla nakažená novým koronavirem. „Nevím, o čem mluvíte. Já mám respirátor a stále ho nosím. Je to nesmysl a je to lež,“ prohlásil předseda vlády.

Babiš zároveň označil za chybu, že se Ústřední epidemiologická komise přes léto nesešla tak, jak požadovala sněmovna.

V Česku poprvé přibylo víc než 2000 případů koronaviru za jeden den. Ve středu testy potvrdily nákazu u 2139 lidí, což je o 464 více než v úterý. Za více než půl roku se nakazilo 41 032 lidí, téměř tři pětiny z nich se už vyléčily. Aktuálně má nákazu 17 619 lidí.

Většina nakažených má lehký průběh nemoci. Počet hospitalizovaných roste, za poslední týden stoupl o víc než třetinu. Přibývá i lidí, kteří s covidem zemřeli.

