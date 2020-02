Interpelační absentéři: poslancům chodí nejméně odpovídat Plaga, premiér Babiš skončil pátý

Premiér Andrej Babiš z ANO a jeho ministři mají chodit odpovídat na dotazy poslanců. Ne všichni ale tuto povinnost plní. Ministr školství Robert Plaga z ANO prošvihl za poslední dva roky téměř každou druhou ústní interpelaci, která na něj mířila. Předseda vlády je co do absencí na pátém místě, na plénu neodpověděl na zhruba čtvrtinu dotazů. A stejně je na tom kabinet jako celek, jak vyplývá z analýzy serveru iROZHLAS.cz.

Nejvíce dotazů poslanců na ústních interpelacích za poslední dva roky mířilo právě na premiéra. Důvodem ale není podle Babiše jen to, že stojí v čele kabinetu. „Druhým důvodem bude asi to, že se na mně mnozí poslanci velmi rádi zviditelňují. Interpelace vysílá v přímém přenosu televize, tak je to jedinečná možnost, jak být vidět,“ kritizoval některé členy dolní komory.

Páté místo v absencích pak patří premiérovi Andreji Babišovi, který na plénu neodpověděl na zhruba čtvrtinu dotazů. „Na ústní interpelace chodím pokaždé, když mi to můj pracovní program dovolí,“ napsal serveru iROZHLAS.cz. Svou nepřítomnost pak předseda vlády vysvětloval pracovními cestami do zahraničí. „Vnitrostátní program se snažím co nejvíce přizpůsobit,“ doplnil.

Odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9.00 do 11.00, odpovědi na ústní interpelace na předsedu kabinetu od 14.30 do 16.00 a odpovědi na ústní interpelace na ministry od 16.00 do 18.00. Pořadí určuje los.

Druhým nejčastěji absentujícím je ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček, který rovněž chyběl na téměř každé druhé ústní interpelaci, jež na něj mířila. Také on to vysvětloval jinými pracovními povinnostmi. „Vždy ale uvádím důvod nepřítomnosti,“ dodal.

Interpelace propadají také v momentě, kdy poslanec chybí. Důvodem ke stažení nebo propadnutí interpelace je ale také absence ministra. „Pokud by poslanec v takovém případě interpelaci načetl, tak ministr má povinnost do měsíce odpovědět. A dost často se stává, že odpověď se vyžaduje bezprostředně, takže ten poslanec si ji třeba nechá na příští týden,“ dodává Kovářová.

Spory o interpelace

Členové kabinetu mnohdy čelí kritice z řad opozice, že na interpelace, ať už ústní, nebo písemné, nechodí. Bez nich pak nemůže čtvrteční jednání, které interpelacím tradičně patří, začít. V minulosti se již několikrát stalo, že se začátek dopoledních písemných interpelací musel posunout, protože v sále neseděl jediný ministr.

Absenci vlády na písemných interpelacích nazval předloni v prosinci předseda ODS Petr Fiala arogancí moci a pohrdáním Parlamentem. Premiér Babiš pak označil situaci, kdy chybí téměř všichni členové vlády, za výjimečnou. Opakovala se ale znovu před čtrnácti dny. „Není tu jediný člen vlády. Schůze nemůže být zahájena. První odklad do 9.05… premiér je na lyžích,“ kritizoval kabinet na svém facebooku předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pirátští poslanci také nedávno podali dvě desítky shodných písemných interpelací na Babiše. Tázali se, zda na jejich projednávání do sněmovny ještě někdy přijde. Babiš jim písemně odpověděl, že se letos určitě uvidí. A následně se kvůli tomu střetl s Michálkem přímo na plénu.

„Proč my máme písemné interpelace? Abyste tady exhibovali,“ řekl Babiš Michálkovi. Proto, jak premiér uvedl, na jejich projednávání nechodí a ani chodit nebude. A zároveň se vyslovil pro zrušení písemných interpelací.

Zachovat, nebo zrušit?

Naopak všichni ministři, premiér a interpelující, které server iROZHLAS.cz oslovil, se shodli na důležitosti ústních interpelací. A zároveň dodali, že by je nezrušili, protože jsou pro ně dobrou zpětnou vazbou.

„Interpelace k parlamentní demokracii neodmyslitelně patří, zákonodárci musí mít možnost obracet se na členy vlády. A pro ministry mohou být interpelace i užitečnou zpětnou vazbou,“ myslí si ministr vnitra Hamáček.

„Premiér a jeho ministři většinou žijí v takovém svém uzavřeném ‚akváriu‘. Když jako poslankyně přednesu interpelaci, jako bych jim najednou zaťukala na sklo akvária, a některé nehybné rybičky se i probudí a rozpohybují se,“ přibližuje poslankyně Kovářová.

Interpelace pak podle některých slouží také ke kontrole kabinetu. „Ústní interpelace jsou důležitým nástrojem pro kontrolu vlády. Přitahují pozornost veřejnosti k důležitým tématům, které chce jinak vláda vymlčet,“ upozorňuje šéf poslanců Pirátů Michálek.

Část ministrů ale upozorňuje na kvalitu některých otázek. „Někdy bohužel ztrácí věcnost a mají pouze politický cíl,“ dodává ministr zdravotnictví Vojtěch.

Změna ústních interpelací?

Přestože by Michálek ústní interpelace zachoval, jejich formát by se podle něj měl změnit. A pro úpravy je také Dominik Feri.

„Mohl by se rozšířit prostor pro interpelace na předsedu vlády. A aby tam premiér vůbec byl, tak by se dalo přizpůsobovat konání interpelací jeho časovým možnostem. Nebo bychom se mohli zamyslet nad úplně jiným formátem, kdy by ministr představil svou práci a přítomnými poslanci by byl ke konkrétnímu tématu bezprostředně interpelován,“ vyjmenovává Feri.

Podle sněmovního matadora Marka Bendy z ODS, který kromě dvouleté přestávky působí v dolní komoře Parlamentu od jejího vzniku, se mnohokrát uvažovalo o úpravě interpelací, návrhy se ale v praxi nikdy neuplatnily.

„Byla by možná snaha začít dělat třeba určité bloky, aby tam ministři nemuseli sedět celou dobu, a poslanci na sebe naopak mohli volně navazovat, aby se to nestřídalo každý pes jiná ves,“ popisuje Benda možnou změnu, která by podle něj byla přijatelná pro koalici i opozici.

Anna Kottová a Jan Boček