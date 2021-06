Ministerstvo zdravotnictví zatím nezkrátí intervaly mezi dávkami očkování. Odborníci mu to přitom radí

Ministerstvo zdravotnictví zatím nebude zkracovat intervaly mezi jednotlivými dávkami vakcín proti koronaviru na původní tři až čtyři týdny. A to navzdory radám odborníků i doporučení vlastní klinické skupiny. U dvoudávkových vakcín resort intervaly v minulosti prodloužil, aby urychlil očkování a ochránil lidi před šířením mutací. Praha 20:00 5. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministerského harmonogramu by teď každý týden mělo přicházet v průměru až 800 tisíc vakcín. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová Radiožurnálu sdělila, že o zkracování intervalů se debatuje, změna ale v současnosti není na stole.

Resort, staronově vedený ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO), chce vyčkat, jak to bude s dalšími dodávkami vakcín do Česka.

Podle harmonogramu by teď každý týden mělo přicházet v průměru až 800 tisíc vakcín. Poslední dva týdny nicméně statistiky ukazují, že ubývá naočkovaných prvních dávek a naopak roste počet těch druhých.

‚Má to svoji logiku‘

Klinická skupina ministerstva zdravotnictví už v půlce května jednoznačně doporučila resortu maximálně možné zkrácení intervalů mezi dávkami na 21, respektive na 28 dní. Všichni její členové byli pro.

Zkrácení intervalů navrhuje třeba také šéf Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petr Smejkal nebo Česká vakcinologická společnost.

Souhlasí s tím i biochemik Jan Konvalinka. „Má to svoji logiku. Prodloužení mělo smysl, abychom co nejrychleji pokryli co nejvíce lidí, kteří mohli být ohroženi tou českou nebo tou britskou mutací, teď se nám to vrací zpátky, a opravdu dvě dávky jsou nezbytné pro to, abychom byli slušně chráněni proti té indické mutaci,“ řekl Radiožurnálu.

Indická varianta viru, která se už v Česku také objevila, lépe uniká před účinky vakcín. Je tudíž nutné dostat obě dávky, jak zjistili například vědci ve Velké Británii na příkladu vakcín firem Pfizer/BioNTech a AstraZeneca.

Podle studie, zveřejněné na britských ostrovech koncem května, jsou zmíněné dvě vakcíny proti variantě dobře účinné, je ale nutné dostat obě dávky.