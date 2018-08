Snažíme se vidět Británii jako zemi, která ví, co dělá. A to není úplně pravda, tvrdí velvyslanec

Podle velvyslance ve Velké Británii Libora Sečky by tvrdý brexit zkomplikoval zahraniční obchod i postavení českých občanů žijících ve Spojeném království. Těch je podle odhadů až 80 tisíc.

„Tato záležitost je součástí vyjednávacího balíku. V této chvíli lze těžko předpovědět, co by pro české občany znamenal brexit bez dohody,“ připouští Sečka. Dodává ale, že „v Británii je obrovská vůle dohody dosáhnout“.

Sečka připomíná, že britská politická scéna je v názoru na brexit rozdělena, a to se týká i samotné Konzervativní strany.

„Jedna, tzv. tvrdá skupina, volá po co nejjasnějším a nejrychlejším oddělení od Unie s tím, že je připravena počkat na pozitivní výsledky až 50 let. Druhá část strany je daleko umírněnější, více respektuje zájmy byznysu a je v ní i více racionality,“ přibližuje velvyslanec s tím, že členem tohoto křídla je například ministr financí Philip Hammond.

„Snažíme se vidět brexit z evropské strany a Británii jako zemi, která přesně ví, co chce a dělá. A to není úplně pravda.“ Libor Sečka

Problém pro export?

Velká Británie je pro Česko čtvrtým největším exportním trhem, představuje asi pět procent celkového vývozu. „Pro naše exportéry by to neměl být až tak zásadní problém. Mají pocit, že v případě velkých komplikací jsou schopni se přeorientovat,“ uvádí velvyslanec.

Mayová: Brexit bez dohody s Evropskou unií nebude znamenat konec světa Číst článek

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák pro server iDnes.cz už dříve řekl, že případný návrat k celním bariérám by byl pro český průmysl a dopravu katastrofou. „Je to špatná zpráva pro naše nejlepší firmy. A to není jen automobilka, ale i firmy z oblasti zdravotnictví či potravinářství,“ prohlásil.

„Vyhlášení pana prezidenta směřuje k té krajní variantě. Jsme v průběhu jednání a variant je řada,“ reaguje Sečka. Českou i unijní prioritou je zajistit, aby nedošlo k vážnému narušení vzájemného obchodu a podmínky zůstaly co nejméně komplikované. Podle velvyslance už ale Británie vyloučila možnost, že by zůstala na jednotném evropském trhu.

Sečka zdůrazňuje, že by Spojené království mělo zůstat silným partnerem Evropy v ekonomickém, bezpečnostním i obranném ohledu.

„To je naše vize. Britská vláda často opakuje, že odchází z Evropské unie, ale zůstává v Evropě a chce být jejím spojencem. To chceme také,“ uzavírá.