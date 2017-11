Hlasovací koalici s ANO a SPD nemáme. O podpoře vlády ale můžeme jednat, připouští komunista Grospič

Poslanecká sněmovna v pátek volila pětici místopředsedů. V tajné volbě nadvakrát neuspěl jen předseda ODS Petr Fiala, který získal 85 hlasů. Podle něj to odhalilo koalici hnutí ANO, SPD a komunistů, která má dohromady 115 hlasů. Právě tyto strany už ve středu předsedou mandátového a imunitního výboru zvolily Stanislava Grospiče z KSČM. Vzniká ve Sněmovně hlasovací většina? ROZHOVOR Praha 21:30 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Grospič (KSČM) | Foto: Tomáš Adamec

„Určitě nefunguje tak, jak říkají představitelé tzv. Demokratického bloku. A rozhodně to není na základě nějaké koaliční dohody,“ zdůrazňuje Grospič. Výsledky dosavadních hlasování podle něj ukazují jen to, nakolik se strany ztotožňují s podanými návrhy.

Grospič navíc poukazuje na to, že Fialu volili i někteří komunističtí poslanci, mezi nimi předseda klubu Pavel Kováčik i on sám. „Myslím, že by mělo být poměrné zastoupení ve vedení a orgánech Sněmovny,“ podotýká.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura nebo předseda TOP 09 Miroslav Kalousek nezvolení Fialy označují za demonstraci síly. S tím ale Grospič nesouhlasí. „V minulých volebních obdobích jsem od těchto politických stran zažil větší demonstrace síly, pokud bych použil tato slova,“ připomíná.

O vládě nevyjednáváme

„Byli jsme hnutím ANO osloveni a předložili jsme jim své priority. Další jednání závisí na tom, jak bude vypadat vláda a jaký bude mít program. Nepochybuji o tom, že osloví všechny subjekty ve Sněmovně. Bude na každém, jak na to zareaguje,“ vysvětluje Grospič postoj KSČM k případné podpoře nové vlády.

Komunisté prý stejně jako v minulých volebních obdobích veřejně deklarují, že podpoří zákony, které budou ve shodě s jejich volebním programem a zájmy České republiky. „Čekáme, až ty věci zazní. Zatím jsme na začátku, není předložen žádný návrh zákona,“ dodává.

Doporučí vydání Babiše a Faltýnka?

V pátek ráno se poprvé sešel mandátový a imunitní výbor a rozhodl, že policejní žádostí o vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka se bude zabývat v úterý. „Myslím, že žádný z členů nemá zájem na nějakých průtazích. Na druhou stranu je ve výboru plno nováčků a musí se s kauzou detailně seznámit,“ upozorňuje.

Podle jednacího řádu navíc musí přizvat oba dotčené poslance a umožnit jim se k věci vyjádřit. Sám Grospič se již s žádostí seznámil, ohledně jejího obsahu je ale vázán mlčenlivostí. „Pokud v žádosti nebude nic zásadně nového oproti té předchozí, budu konzistentní s minulým rozhodnutím.“ Výbor v srpnu doporučil poslance vydat, jednání je ale neveřejné.