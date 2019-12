Marvanová: Babiš porušil evropské zákony o střetu zájmů. Ty naše jsou jen nedokonalé zábrany

Hned dvě kauzy premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše tento týden skloňujeme ve všech pádech. Konečnou zprávu auditorů Evropské komise a obnovení trestního Babišova stíhání v kauze Čapí hnízdo. Radní hlavního města Prahy za TOP 09 a STAN (zvolená za Spojené síly pro Prahu) Hana Kordová Marvanová tvrdí, že české zákony o střetu zájmů jsou špatné. Interview Plus Praha 17:06 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Říkám to mnoho let, a nejen já. Už po roce 2010, kdy se do občanského zákoníku zakomponovaly svěřenské fondy, jsme poukazovali na to, že tak, jak jsou konstruovány, je možné, aby si zakladatel svěřenského fondu do něj odklonil majetek, ale nadále si na něj zachoval vliv,“ říká v Interview Plus právnička a politička.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Andrej Babiš tak prý není sám, kdo jen odklonil majetek, který mu sice právně nepatří, „ale pak se mohl tvářit, že ho neovládá, ale ve skutečnosti ho ovládá.“ Kordová Marvanová připomíná, že text auditní zprávy Evropské komise nezná, přestože podle jejího právního názoru tady převažuje veřejný zájem občanů Česka, podle legislativy ošetřující právo na informace, nad právem Evropské komise, která zprávu označuje za důvěrnou.

‚Česká legislativa je děravá‘

Domnívá se, že to, co Babiš dnes tvrdí, a sice že se svým majetkem udělal vše, co podle české legislativy měl, je zřejmě pravda.

„Ale taky pak byla přijata novela zákona o střetu zájmů, které se říká lex Babiš, a která byla opět nedostatečná. Taky to předkládala vláda Bohuslava Sobotky (koalice ČSSD-ANO-KDU-ČSL), který sice stanovil, že člen vlády nesmí vlastnit firmu nebo média, ale nijak nepamatoval na to, že ten majetek může dál ovládat přes svěřenské fondy.“

Takže celý problém se střetem zájmů premiéra je podle právničky v českých zákonech. „A když k tomu v roce 2018 Evropská komise zpřísnila pravidla pro střet zájmů, tak se ukázalo, že Babiš ve střetu zájmů je, protože pravděpodobně je (jeho chování) v rozporu s právem Evropské unie.“

„Nevím, proč byl tak děravý zákon přijat. Tehdy (v době, kdy se o něm hlasovalo) mne napadalo, že je to jen ‚aby to tak vypadalo‘. Třeba tady i jiným lidem velmi vyhovuje, že mohou majetek takto snadno odklonit.“

Nejvíc ji prý ale vadí, že se bavíme stále jen o střetu zájmů jedné osoby, „protože bychom měli mluvit o nutnosti zpřísnění zákona ve vztahu ke všem politikům jakékoli strany…, padni komu padni.“

Rozšíření definice

Důsledkem celé kauzy by prý mělo být zpřísnění českých norem, „aby nebylo dál možné, aby kdokoli, kdo by chtěl naoko odklonit majetek a ve skutečnosti ho dál ovládat, to dělat nemohl. Naše zákony to umožňují a (takové chování) ani nesankcionují“. Jak konkrétně?

Audit o střetu zájmů: Babiš stále nepřímo ovládá Agrofert, určil účel i protektory svěřenských fondů Číst článek

„Musela by se rozšířit definice střetu zájmů u vrcholného politika, tak aby mu to zakazovalo přímo, ale i zprostředkovaně, vlastnit firmy, média. Přes svěřenské fondy nebo další entity, které může, a to i zprostředkovaným způsobem přes další osoby, ovládat anebo následně pobírat zisky, kdyby byl fond zrušen,“ nastiňuje Kordová Marvanová možné úpravy naší legislativy.

Evropské zákony a pravidla, podle kterých „když EU přijme jakékoli nařízení, jsou přímo platná, stejně jako zákon schválený na našem území. Nečetla jsem audit, ale jeví se mi to tak, že Babiš je ve střetu zájmů, je v rozporu s evropským právem.“

‚Vláda měla ihned konat‘

Stojí tedy za současnými problémy premiéra i tato koaliční vláda ANO-ČSSD, protože zpřísnění legislativy neimplementovala do české legislativy? „Byla to povinnost vlády se tím okamžitě zabývat. Předložit novelizaci, která uvede do souladu náš zákon s evropskou legislativou. Vláda to neudělala a asi všichni chápeme proč.“

Česko má opět stíhaného premiéra. Reportéři vysvětlují kauzu Čapí hnízdo a Babišův střet zájmů Číst článek

Právní nebo jiný postih nám sice nehrozí, co ale hrozí, je vracení neoprávněně vyplacených dotací (nebo snížení dotací budoucích).

„To by mělo obrovské dopady do státního rozpočtu, proto musíme vědět, kolik to bude, kdy to hrozí a jak bude celý proces vypadat. To si totiž vyžádá rozpočtová opatření… a když je v čele vlády někdo, kdo má bytostný zájem na tom, aby se nic nevracelo, tak je to neřešitelná situace.“

V tuto chvíli tak na vlastní oči vidíme důsledky toho, když je někdo v trvalém střetu zájmů a „nehájí zájem Česka, ale ten svůj. Lidsky ho, jako podnikatele, pochopit mohu, ale politik by se toho nikdy dopustit neměl. Naopak, měl by ve vztahu ke svým bývalým firmám jednat ještě přísněji,“ dodává Hana Kordová Marvanová.

V audiozáznamu Interview Plus se dozvíte, jak komentuje středeční rozhodnutí nejvyššího státního zástupce v kauze Čapí hnízdo. Ptal se Michael Rozsypal.