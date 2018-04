Komunistka Konečná: ČSSD zabila jednání kvůli křeslům. My chceme levicovou vládu ANO

Sociální demokraté minulý týden ukončili jednání s hnutím ANO o koaliční vládě poté, co premiér v demisi Andrej Babiš odmítl požadavek ČSSD na ministerstvo vnitra, případně financí. „Pokud se shodli na programu, tak se divím sociální demokracii, že to zabila na tom, kdo bude sedět na jakém ministerstvu,“ říká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). K dalším jednáním o vládě se prý komunisté hodlají stavět stejně jako dosud. Praha 11:37 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Konečná z KSČM na archivním snímku z roku 2014 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„KSČM nejde o posty, ale o to dostat co nejvíce svých programových priorit do programového prohlášení, a aby Česká republika konečně měla stabilní vládu s levicovým programem,“ zdůrazňuje Konečná v Interview Plus.

Hnutí ANO podle ní sice není programově ukotvené v pravolevém spektru, ale je ochotné jednat o komunistických požadavcích, například na zákon o referendu, zvyšování minimální mzdy nebo valorizaci důchodů. Pokud by se obě strany na prioritách dohodly, budou komunisté požadovat pevné termíny pro jejich naplnění.

„Pětadvacet let jsme předkládali návrhy zákonů, které byly shazovány jen proto, že je podávali komunisté. Pokud je zde strana ochotná přijmout naše priority, tak budu jednat téměř s kýmkoli,“ odpovídá ve vysílání Českého rozhlasu Plus na otázku, zda komunistům nevadí jednat s druhým nejbohatším Čechem.

Na tahu je prezident

Ačkoli sama nebyla členkou vyjednávacího týmu, nechápe, proč jednání probíhala bilaterálně. „Pokud se dohadují tři, měli by i u stolu sedět tři. ANO a sociální demokraté ale odmítali, abychom jednali jako rovní partneři,“ upozorňuje Konečná.

Souhlasí také s názorem předsedy strany Vojtěcha Filipa, že jednání nemusela zkrachovat, pokud by k nim byli komunisté přizváni. KSČM podle Konečné mnohokrát ukázala, že umí být mediátorem. Dodává ale, že nyní je na tahu prezident Miloš Zeman, kterého vyzývá k aktivnímu zapojení.

Předsedkyně komunistů?

Přehrát 9.4. Interview Plus Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná

Kateřina Konečná bude na dubnovém sjezdu KSČM kandidovat na předsedkyni strany. Mimo jiné proti stávajícímu předsedovi Filipovi a místopředsedovi Josefu Skálovi, který je považován za reprezentanta konzervativního křídla strany, naopak Konečná bývá řazena do toho liberálního.

„KSČM teď ze všeho nejvíc potřebuje jednotu. Samozřejmě každá strana je nějak rozdělena, například ČSSD potřebuje pět místopředsedů, aby pokryla všechny své stranické proudu. Tak na tom my nejsme. Jedině pokud přestanou zbytečné vnitřní půtky, tak se bude komunistická strana moci dostat tam, kam patří. Tedy na dvojciferný výsledek,“ uzavírá Konečná.