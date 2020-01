Chci vystoupit z davu opozice, říká nový lidovecký šéf Jurečka. Ostatním stranám nabízí účast na kandidáte

Novým předsedou KDU-ČSL se v sobotu stal poslanec a exministr zemědělství Marian Jurečka. Lidovci by se podle něj měli věnovat například bydlení, exekucím, důchodovému systému nebo životnímu prostředí. „Chci vystoupit z davu opozice a nabízet konkrétní opatření,“ řekl Jurečka v Interview Plus. Interview Plus Praha 18:23 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka během víkendového sjezdu KDU-ČSL | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Andrej Babiš (ANO) je tak silný ani ne tak proto, že je tak geniální a skvělý, ale protože opozice neumí zaujmout voliče konkrétní a smysluplnou nabídkou,“ nechal se slyšet Jurečka ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Pokud jde o lidovecké priority, zmiňuje dvě: životní prostředí a podporu rodičů přes zvyšování slev na poplatníka, a především pak slev na děti (minimálně o 25 procent): „Nechceme přerozdělovat přes sociální dávky jako ČSSD. Chceme peníze lidem ponechat.“

Kolik to bude stát ovšem nový šéf lidovců neříká, konkrétní propočty chce představit do 14 dnů, řádově jde prý ale o miliardy korun. „Konkrétní návrh, jakmile ho budeme nahrávat do legislativního systému, představíme. Včetně nákladů na státní rozpočet,“ upřesnil.

Matkám-seniorkám dál slibuje 500 korun k důchodu navíc, a to za každé vychované dítě, což by mělo stát zhruba 10 miliard korun.

Republiková lítačka

Ve svém projevu na sjezdu zmínil i plán rakouského kancléře Sebastiana Kurze za stranu lidovou na celorepublikovou „lítačku“. S jedinou kartou by tak lidé mohli využívat celý systém veřejné dopravy a železnic.

Kolik by taková karta stála, a kolik by na ní přispíval stát, je ale ještě třeba propočítat. „Bez podpory ministerstva dopravy to jako opoziční strana nejsme schopni dopočítat,“ připustil Jurečka.

Obrátit se proto chce na pověřeného ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO), jestli by nebyl ochoten s tímto projektem pomoci. Plán by chtěl konzultovat i s rakouskými lidovci, aby bylo možné systém správně nastavit a odhadnout možné dopady.

S kým do voleb?

Bývalý přední lidovecký politik Petr Pithart na sjezdu vyzval politické strany ke spojení sil. „Jde o to dát voličům možnost volit jiného vítěze než Babiše,“ prohlásil.

Jurečka se s jeho slovy ztotožňuje, sám prý byl hlavním zastáncem volební koalice s hnutím STAN pro volby v roce 2017. Z té ale nakonec sešlo kvůli obavě, že se jí nepodaří překročit desetiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. Nyní prý bude záležet na tom, zda se podaří změnit volební zákon – ať už cestou novely, kterou lidovci navrhli, nebo u Ústavního soudu.

Členům ostatních stran zatím Jurečka nabízí účast na své kandidátce. Naopak si neumí představit, že by šli do voleb na kandidátce jiné strany, například ODS. Muselo by o tom ale rozhodnout širší vedení.

Není ale k prosazování programu výhodnější být součástí většího celku, který má šanci vyhrát volby? „Zní to dobře, ale u koaliční spolupráce ne vždy platí, že 1+1+1=3. Může to ve výsledku být jen 2 nebo 1,5. Někteří voliči koalici nepřijmou a k volbám vůbec nepřijdou,“ upozornil nový předseda.

Jeho bezprostředním cílem je, aby lidovci posílili v blížících se krajských a senátních volbách. Ideálně by chtěl získat dva posty hejtmanů, ale i víc krajských zastupitelů. „Abychom mohli lépe prosazovat naši politiku a nedopouštěli věci, které se dnes na krajské úrovni dějí pod vládou ANO, ODS a ČSSD. Třeba zabírání kvalitní orné půdy,“ dodal Marian Jurečka.

Jak chtějí lidovci zastavit úbytek členů? Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala.