To není téma pro veřejnoprávní média, řekl Nacher o Kleslové. Později oznámil konec spolupráce

Nový předseda pražských zastupitelů hnutí ANO Patrik Nacher odmítl v pátek dopoledne odpovědět na dotaz Českého rozhlasu Plus o své nové poslanecké asistentce a dřívější starostce Prahy 10 Radmile Kleslové (rovněžhnutí ANO). Ta v roce 2015 za podivných okolností rezignovala.

„Tohle není téma pro veřejnoprávní média,“ řekl s tím, že příští týden se veřejnost dozví více. „To, co se kolem ní spustilo, je jako kdyby se z ní stala ministryně. Přitom si nikdo nevšiml, že kandidovala jako dvojka na Praze 10.“

O pár hodin později ale deníku Právo řekl, že spolupráci ukončil. „Nejspíš jsem udělal politickou chybu, ale lidsky si za svým rozhodnutím stojím. Tak ostré reakce mě ale opravdu překvapily. Připadám si, jako bych měl za asistenta dvojnásobného vraha,” konstatoval poslanec, který chtěl podle deníku Kleslové platit 1000 korun měsíčně.

Kritika od Pilného

Kvůli Kleslové se do Nachera ostře pustil i nově zvolený zastupitel a neúspěšný kandidát do Senátu Ivan Pilný (hnutí ANO), kterému se její zamýšlená nová pozice absolutně nelíbila.

„Názor Ivana Pilného vychází z vlastní deziluze, protože nepostoupil ani do druhého kola. Ačkoli se sám definoval jako úspěšný ministr financí. On přitom nechce, abychom se vzájemně překvapovali. Tak já ho překvapovat nebudu,“ dodal Nacher.

Proč je Radmila Kleslová asistentkou poslance Nachera? Bude mu pomáhat z čistého altruismu? „Tohle není téma pro veřejnoprávní média,“ odpověděl mi v #InterviewPlus @CRoPlus @PatrikNacher s tím, že víc nechce komentovat. @iROZHLAScz Celý rozhovor: https://t.co/1CghVhqBuf pic.twitter.com/w3jOaALyV7 — Michael Rozsypal (@MichaelRozsypal) October 12, 2018

Nový předseda klubu

Poslanec se také stal novým předsedou klubu, protože je to prý standardní postup. „Lídr kandidátky Petr Stuchlík je pořád nominant na primátora, nebo teď spíš na nejvyšší funkci v Radě hlavního města. Předsedou klubu je pak ta druhá osoba,“ vysvětluje.

Hnutí ANO podle něj respektuje, že – byť těsně – skončilo na pátém místě. „V prvním kole by měl mít právo na sestavování koalice vítěz voleb. To je ODS a s nimi, a také s Piráty, jsme už schůzky měli,“ přiznává Nacher.

Nový klub zastupitelů se prý už sešel dvakrát a „dál budeme čekat na vývin situace. Taky ale a priori neříkáme, že půjdeme do opozice. To by taky nebylo zodpovědné“.

Hnutí dle jeho slov stále trvá na naplnění programových priorit, o kterých prý mluvili v kampani i ostatní. „Je to doprava, rozvoj, bytová výstavba, dokončení obchvatu a začátek stavby metra D nebo spojení s letištěm. A priori tak problém s ostatními subjekty nemáme, ale chceme, aby se naše body převedly do praxe.“

Rezignace? Proč?

Nacher ve vysílání také zcela odmítl kritiku pražské organizace ANO ze strany premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše, který řekl: „Naše pražská organizace žila jenom z úspěchu ve sněmovních volbách. Svým působením nebyla přidanou hodnotou jako Macura v Ostravě nebo Vokřál v Brně, naopak byla negativní. V Praze 11 je to pro nás úplný propadák, přitom tam působí předseda krajské organizace ANO pan Říčar, tak doufám, že bude hned rezignovat.“

Doslova k tomu řekl: „My jsme se jako klub postavili za vedení pražského ANO, protože si nemyslíme, že je to pouze v rukou vedení ANO v hlavním městě. Rozumím tomu, že chcete krev nebo slyšet konflikt, ale na tuto otázku se musíte ptát buď předsedy pražské buňky, nebo premiéra. Nic jiného vám neřeknu,“ opakoval pak v různých obměnách Nacher.