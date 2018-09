Přál bych si, aby Pražané začali Blanku milovat. Miliardové projekty nelze uhlídat, říká Pavel Bém

Dostavba městského okruhu, výstavba čtvrté linky metra nebo zlepšení spojení s letištěm v Ruzyni. To jsou nejčastější priority stran a uskupení, které patří k favoritům komunálních voleb v Praze. Budovatelské plány tak silně kontrastují se stagnací posledních let. interview plus Praha 12:34 22. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Cokoli se dnes slibuje ohledně velkých dopravních staveb, tak je pouze slovo a prázdná věta bez jakékoli šance něco reálně změnit,“ tvrdí bývalý pražský primátor Pavel Bém (ODS) s tím, že jen papírování spojené s těmito projekty zabere pět až osm let.

Praha nyní hospodaří s rozpočtem ve výši 75 miliard korun, z toho ale podle Béma 58 miliard připadá na běžné výdaje a pouze 12,5 miliardy šlo loni na investice: „Pokud si Praha nezačne utahovat opasky a připravovat finanční prostředky pro velké investiční infrastrukturní akce, tak se nezmění vůbec nic,“ doplňuje.

Bém poukazuje na to, že za posledních osm let byly dokončeny jen dvě významné infrastrukturní stavby – prodloužení linky metra A a ústřední čistírna odpadních vod. Byly připraveny a vysoutěženy ještě za jeho éry, tedy v letech 2002–2010.

„Přeji si, aby přišli odvážní primátoři. A nikoli ti, kteří se budou bát otevřít nějaké velké téma, byť by bylo zatíženo rizikem mediální kritiky a nákladů v řádech desítek miliard, které žádný primátor nemůže uhlídat,“ říká s odkazem na tunelový komplex Blanka.

Ten se podle Béma prodražil o zhruba 60–70 procent, u velkých staveb k tomu prý ale dochází. Jako příklad uvádí berlínské letiště, které údajně stálo devětkrát více, než bylo původně projektováno.

Sám například prosazoval původní variantu Trojského mostu, která byla obyčejnější a lacinější než ta realizovaná. „Teď tam máme most, který stál dvakrát nebo třikrát tolik, ale Praha na něj může být hrdá. A do Trojské kotliny se hodí,“ podotýká.

„V politice musí člověk počítat s tím, že za každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Nelituji toho kvůli sobě, takový bolestínek nejsem, ale je mi to líto kvůli té stavbě. Hrozně bych si přál, aby Pražané začali Blanku milovat,“ dodává s úsměvem.

Odpovědnost za opencard

Bývalý primátor naopak přijímá politickou odpovědnost za projekt opencard, který označuje za neúspěšný. „Na druhou stranu, co umí dnešní alternativy? Nedá se na to parkovat, chodit do městské knihovny, nejsou na tom slevové kupony. Jak je možné, že produkt, který je horší a (v provozních nákladech – pozn. red.) stojí stejně, není kritizován?“

Na otázku, zda necítí potřebu znovu kandidovat a očistit svou politickou pověst, odpovídá bývalý primátor záporně. „Ne a myslím, že v dnešní době to ani nejde. Za druhé, politika se proměnila a není pro lidi, jako jsem já, kteří chtějí vidět projekty, změny a nechtějí jenom žvanit a slibovat. A za třetí, já jsem teď tak šťastný člověk, že se na politiku mohu jen dívat. Když musím. Když ne, tak radši jedu do hor,“ uzavírá Bém.