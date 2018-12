Pavel Fischer: Vypovězení ruských diplomatů? Ministr nemá mluvit, ale bouchnout do stolu

Bezpečnostní informační služba (BIS) i Vojenská zpravodajská služba ve své veřejné části důrazně varují před vstupem ruského kapitálu do českých soukromých firem. Zároveň upozornily na čínské špionážní aktivity a další hrozby. Co z toho plyne pro bezpečnost v Česku, rozebíral v pořadu Interview Plus senátor Pavel Fischer (nezařazený). interview plus Praha 16:10 5. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Letošní zpráva BIS je mimořádně jednoznačná. Jako by už nebyl čas brát si servítky,“ říká předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Je prý v našem společném zájmu, abychom byli na jedné lodi, do které nikde neteče, kde je bezpečno, a abychom někde nenabourali na skaliska, která zrovna nejsou vidět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

„Tyto zprávy jsou důležité, protože ukazují na to, co je ve hře. Musíme se ptát, jaké technologie používáme. Jsou přece čínské firmy, které mají za úkol vytěžovat informace a dávat je rovnou na stůl grémiu Komunistické strany Číny. My se v Senátu budeme zprávám poctivě věnovat,“ slibuje senátor.

Podle BIS nyní třeba ruské zpravodajské služby ani nemusí krást nějaké utajované zprávy, stačí vnímat informace z veřejných zdrojů nebo na sociálních sítích. Fischer tvrdí, že nesmíme nechávat dezinformace jen tak plynout.

Dezinformace je třeba rozklíčovat

„Musíme je rozklíčovat a říci, že jim jde jen o to vrazit klín mezi naše spojence nebo zasévat nedůvěru mezi občany tak, aby už nevěřili ničemu, ani veřejnoprávním sdělovacím prostředkům, a neměli ani důvěru v to, co se rozhoduje u nezávislých soudů. To všechno se nám teď skládá do mozaiky, která vypovídá o skutečnosti, že nežijeme v úplně bezpečném světě,“ varoval Fischer.

Ve zprávě BIS je také popsáno, jaká je velikost ruské diplomatické mise a její vysoká promořenost osobami s afiliací na ruské zpravodajské služby. Představuje to nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých politiků k neutajovaným, ale interním, neveřejným informacím. Je tak na místě vypovězení ruských diplomatů z Česka? Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) bude jeho prvním krokem prověrka automobilů s diplomatickými značkami.

Vypovězení špionů? Na co čekat...

„Ministr má konat, ne se dívat. Taky by o tom neměl mluvit na veřejnosti, protože tím oslabuje svrchovanost Česka. Má bouchnout do stolu a podepsat papír, který přistane na stole ruského ambasadora,“ říká Fischer, který byl sám dlouhá léta taky v diplomatických službách.

BIS varuje před čínskými špiony a vstupem ruského kapitálu do Česka Číst článek

Práce diplomatů je prý hodně o výměnách vzkazů – někdy zdvořilostních, ale někdy také tvrdých. „Když vám pak třeba v Pekingu nebo Moskvě před ambasádu postaví tank, vypnou vodu, elektřinu nebo se nikam nedovoláte, to jsou teprve tvrdé vzkazy. Podobné věci se samozřejmě dějí, ale ne vždy se o tom mluví. Proto musíme do nejvýznamnějších diplomatických destinací posílat staré mazáky, kteří vědí, co dělat,“ dodává senátor.

Lehkovážný je i prezident

Naráží tak na nedávné rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, který se rozhodl zveřejnit jméno kandidáta na českého velvyslance v Pekingu: „Velmi lehkovážně dal všem najevo, že je to pouhý začátečník. Tady bych řekl: Stop! Tady nejvyšší ústavní činitel znevažuje všechny poznatky bezpečnostních a dalších zpráv, ve kterých se ale píše, že se k nám Čína chová hostilně, tedy nepřátelsky.“

Vypovězení ruských diplomatů by podle Fischera rozhodně nebylo první. „A tak bych z toho nedělal takovou vědu,“ uzavírá.