V opozici nastal přelom, je chuť dohodnout se na předvolební spolupráci, věří šéf Starostů Rakušan

Sociální demokraté zatím sice zůstávají ve vládě, trvají ale na odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD). Shodlo se na tom předsednictvo strany, a vládní krize tak tedy pokračuje. Na téma hovořil v pořadu Interview Plus předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan. Interview Plus Praha 14:02 17. července 2019

„Máme mnoho dramatických tiskových konferencí a pohledů do kamer, ale situace se za celé ty týdny neposunula skoro ani o centimetr,“ říká Rakušan v pořadu Českého rozhlasu Plus Interview Plus.

Nejaktivnějším hráčem na české politické scéně je podle něj prezident Miloš Zeman. „Poslední týdny diriguje jednoznačně on, ve srovnání s ním je premiér Babiš jednoznačně slabším hráčem, nemluvě o panu Hamáčkovi.“

Přimět prezidenta dodržovat ústavu se podle Rakušana měl pokusit premiér, který ale „z jednání s prezidentem odcházel jako spráskaný pes a poražen.“ Příslibu, že na konci července bude odvolán ministr Staněk, prý dosáhl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Není ale problém i v tom, že opozice nedokáže nabídnout funkční alternativu?

„Opozice ji mnohokrát nabízela. KDU-ČSL i my v hnutí STAN jsme byli ochotni s ANO diskutovat, pokud by připustili alternativu, že premiérem bude někdo jiný než Andrej Babiš,“ připomíná.

Dveře k dalším jednáním prý ale zavřel prezident, když neustále trvá na tom, že vždy a za všech okolností jmenuje premiérem Babiše. Pokud by se ovšem objevil jiný nominant, Rakušan připouští jednání o podpoře vlády.

„Kdyby hrozilo, že se ministry stanou lidé z SPD, kteří mají extremistické názory, tak v té chvíli by všechny zodpovědné strany měly jednat o tom, zda nepodpořit nějaký formát menšinové vlády,“ dodává s tím, že s Babišem v jejím čele prý ale není o čem jednat.

Překonejme staré šrámy

Rakušan vyzývá k vytvoření předvolebního bloku z opozičních stran, který by v ideálním případě mohl vyhrát volby. „Nejde o nějaké předhánění, kdo bude první. Prezident opakovaně řekl, že vždy pověří sestavením vlády toho, kdo zvítězí v parlamentních volbách.“

„ANO tu vládu v současnosti nezvládá a premiér řeší své osobní problémy. Blok by měl jasný program, pět až sedm priorit, které by se jasně vymezovaly proti tomu, co tady ANO předvádí, a pokusil se o to, aby Babiš nebyl příštím premiérem,“ zdůrazňuje poslanec.

Rakušan odmítá, že by za myšlenkou volebního bloku byl strach malých stran, že se nedostanou do Sněmovny. Vadí mu, že český volební systém při přepočtu hlasů na mandáty zvýhodňuje velké strany, resp. vítěze voleb.

„Věřím, že v čele stran jsou lidé, kteří mají chuť se dohodnout. A to je zásadní změna a přelom, ke kterému v posledních měsících došlo.“ Vít Rakušan

Piráti a ODS se k myšlence volebního bloku staví zdrženlivě, reálnější je tak spolupráce menších stran. Ty spolu ale v minulosti měly složité vztahy. Nejprve se spolu rozešly TOP 09 a STAN a před minulými parlamentními volbami se na poslední chvíli rozpadla i předvolební koalice STAN a KDU-ČSL.

Rakušan připouští, že zklamání stále existují, na druhou stranu se ale vyměnili lidé ve vedení a minimálně TOP 09 a STAN společně uspěly v evropských volbách. „Situace, která je nadstandardně nepříjemná, vyžaduje nadstandardní velkorysost a snahu překonat šrámy i vlastní ega.“