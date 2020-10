Už víme, s čím máme tu čest. Pomůcek a léků je dost, ale pacientů desetkrát tolik, tvrdí ředitel VFN Feltl

Nemocnice počítají volná lůžka pro pacienty s koronavirem a jejich ředitelé mají těžkou hlavu z toho, kdo se o ně bude moci starat. „Kapacity jsou takové, jaké jsou potřeba,“ deklaruje ředitel Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze David Feltl. Za poslední dva týdny počet lůžek více než zdvojnásobili, pacientů s covidem aktuálně mají 115. Praha 17:24 30. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice má celkem 1500 lůžek a hypoteticky mohou být všechna vyčleněna pro covidové pacienty. „Pokud ale budu mít 750 nemocných zdravotníků jako teď, tak to stejně nelze v žádném případě obsloužit,“ upozorňuje | Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Omezujeme to, co omezit můžeme, reorganizujeme a do toho musíme počítat s tím, že máme nemocné zaměstnance. Skládáme to den ode dne a týden od týdne, zatím se to dá zvládnout,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Nemocnice má celkem 1500 lůžek a hypoteticky mohou být všechna vyčleněna pro covidové pacienty. „Pokud ale budu mít 750 nemocných zdravotníků jako teď, tak to stejně nelze v žádném případě obsloužit,“ upozorňuje.

Díky výjimce ministra zdravotnictví mohou v nemocnici dále pracovat i zaměstnanci, kteří byli v kontaktu s nakaženým, například členem rodiny, ale mají negativní test. „Ale aby pracovali covid pozitivní zaměstnanci, to se neděje,“ reaguje Feltl na zprávu serveru Euronews o tom, že v Belgii byly k návratu do práce požádány nakažené zdravotní sestry.

Ministr Blatný se při výpočtu reprodukčního čísla spletl o milion nakažených. Dvakrát Číst článek

„Už víme, s čím máme tu čest. Máme dost ochranných pomůcek a léků, ale zas těch pacientů je desetkrát tolik,“ srovnává současnou situaci s tou na jaře ředitel nemocnice.

Křeslo ministra jsem odmítl

Feltl připouští, že dostal nabídku na křeslo ministra zdravotnictví, obratem ji ale odmítl. „Jsem tu spokojený a baví mě, co dělám. Nepřišlo mi smysluplné se do tohoto pouštět,“ uvádí s tím, že ministr je politická, nikoli odborná funkce.

Nový ministr Jan Blatný (za ANO) prohlásil, že „rozhodování bude založené na datech, která budou sdílená a musí být všem srozumitelná.“ Totéž akcentuje i Feltl, zatímco prý ale jeho nemocnice potřebná data dostává, problém vidí v komunikaci ve vztahu k veřejnosti.

„Například to, že od 21 hodin se nesmí ven. Rozhodnutí tohoto typu by mělo navazovat na nějaké dva obrázky, které řeknou, že zde dochází k nějakému přenosu a že toto riziko eliminujeme tím, že něco zavřeme. To mi jako občanovi chybí,“ podotýká.

Na hodnocení, jak Česko zvládá epidemii, je podle Feltla možná stále brzy. „Třeba se za půl roku ukáže, že se to přes všechny chyby zvládlo. Na podzim jsme byli nejhorší v Evropě, ale když se člověk rozhlédne, tak nás ostatní dohánějí. Nemyslím si, že na jaře budeme vyčnívat,“ míní ředitel Všeobecné fakultní nemocnice.

Poslechněte si celý rozhovor v záznamu Interview Plus.