Prezidente Zemane, přimluvte se za ukrajinské vězně v Rusku, vyzývá Špaček, který hladoví za Sencova

Dvaačtyřicetiletý ukrajinský režisér Oleg Sencov by měl strávit dvacet let v ruském vězení. Zatčen byl před čtyřmi lety na Krymu a následně odsouzen za organizaci teroristické skupiny. Sám Sencov i jeho podporovatelé proces označují za zpolitizovaný a vykonstruovaný. Dne 14. května zahájil Oleg Sencov protestní hladovku, kterou se snaží docílit propuštění několika desítek ukrajinských politických vězňů. interview plus Praha 17:31 23. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Radim Špaček | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Od 21. srpna se ho rozhodli na dálku podpořit i jeho čeští kolegové. Skupina filmařů prohlásila, že zahajuje řetěz pětidenních hladovek. Podle režiséra Radima Špačka, který je jedním z nich, počet protestních hladovějících roste.

„Doufám, že se nám splní to, proč jsme to začali organizovat – tedy že to bude taková permanentní připomínka,” říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus

Sedláček hladovku drží právě v průběhu rozhovoru a pije jen vodu. „Když jsem se stal členem Asociace režisérů a scenáristů, tak zrovna kulminoval zájem o kauzu Olega Sencova. Už byl odsouzen, vědělo se, že ho ruský režim chce nekompromisně zničit,” říká.

„Za Asociaci jsme mu napsali dopis, kde jsme mu vyjádřili podporu a zároveň výzvu, aby ho ruská spravedlnost propustila. Přes určité kanály se dopis podařilo doručit jeho sestře, která mu ho dala,” vypráví režisér.



„Na každém velkém filmovém festivalu se manifestuje, píší se prohlášení v celoevropském kontextu od Agnieszky Holland přes další slavné herce a scenáristy a nepomáhá to. Hladovka je asi náš poslední pokus, jak pozornost ještě nějak udržet,” vysvětluje Špaček, podle kterého je cílem českých filmařů propuštění všech šesti desítek ukrajinských vězňů.

Kontakty prezidenta Zemana

Obavy, že řetězová hladovka s Moskvou nepohne, režisér má: „V prohlášení píšeme, že jde o výraz našeho zoufalství. Nevíme, co dál.”

„Ruská politika se neřídí soucitem nebo humanitárními aspekty, pouze mocenskými zájmy. Jak víme z historie, jeden nebo několik lidí s ní nepohne. Jistý smutný pocit z toho mám, ale o to víc mi to dodává sílu k tomu, abych se připojil. Nedělat vůbec nic, to by mi přišlo úplně blbé,” podotýká Špaček.

Apelují filmaři akcí i na české politiky? „Rád bych. Hlasy českých politiků, ať už těch v českém, nebo evropském parlamentu, jsou roztříštěné. Jsou tam lidé, kteří se o to zasazují do hloubky, ale i jiné protitlaky,” vysvětluje.

„Čeští politici se, tak jako všude, hádají mezi sebou. Nejdůležitější je, abych apeloval na prezidenta Miloše Zemana, aby využil svých kontaktů v ruské politice a přimluvil se za osud nejen Olega Sencova, ale i ostatních vězněných ukrajinských občanů,” uzavírá režisér.