Školství se řítí k přemíře testování. Maturanti by sloh psát neměli, říká senátor Růžička

Pro téměř 70 tisíc středoškoláků ve středu začaly slohovou prací státní maturity. „Myslím, že lepší varianta by byla ten stylistický útvar nepsat. Maturita z českého jazyka má tři části: test, písemnou práci a ústní složku. Pro garantování určité úrovně výstupu by stačil didaktický test," tvrdí senátor za TOP 09 a STAN a bývalý ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička. Audio Praha 6:13 12. dubna 2018

Maturanti píší sloh v rozsahu 250 slov, což podle Růžičky nemůže prokázat dovednosti a kreativní myšlení, nanejvýš testuje to, zda jsou schopni dodržet předepsaný útvar. V posledních třech letech slohy hodnotili učitelé na školách, letos bude hodnocení probíhat centrálně.

Státní maturita měla umožnit porovnání kvality škol a maturantů a objektivní hodnocení, se získanými daty se prý ale dostatečně nepracuje. „V posledních letech byla velká neúspěšnost v matematice, ministerstvo školství se ale bránilo poskytnout výstupy, v čem konkrétně byli studenti neúspěšní,“ uvádí.

Přijímačky nelze zrušit

Celostátní srovnání také mělo umožnit vysokým školám, aby si na základě maturit vybíraly studenty. „To se neděje, protože maturuje 80 procent populačního ročníku. Jednotná část se nastavila tak, aby to byl průsečík pro různé typy škol, obory a úrovně,“ upozorňuje.

Jedinou výjimkou je tzv. Matematika+, což je náročnější varianta, na kterou se studenti hlásí dobrovolně – a některé fakulty ji uznávají. Podle Růžičky ale není možné státní maturitu nastavit tak, aby je mohly vysoké školy používat místo příjímacích zkoušek.

Reklamní kampaň ANO

V posledních dnech se na politické scéně rozhořel spor o zlevněné jízdné. Premiér v demisi Andrej Babiš (hnutí ANO) odmítl kritiku, že by se sleva měla financovat například na úkor učitelů nebo vzdělávání a argumentuje analýzou, podle které v jednotlivých resortech našel nespotřebované výdaje ve výši 170 miliard korun.

„Považuji to za hodně drahou volební kampaň hnutí ANO a pana Babiše,“ kritizuje návrh Růžička. Podle něj je sice správné, že vláda myslí na studenty a staré lidi, kteří mají hluboko do kapsy, ale potřebné peníze zákonitě musí někomu sebrat. A připomíná, že Česko dává do školství téměř nejméně ze všech zemí OECD.