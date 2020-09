Ministr Petříček: Nepotřebujeme narovnávat záda a neměli bychom se bát říkat Číně nepříjemné věci

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) končí navštěvu Tchaj-wanu. Peking na cestu reagoval ostře - podle čínského ministra zahraničí za to předseda české horní komory Parlamentu zaplatí vysokou cenu. „Doufám, že až emoce opadnou, tak se vrátíme k věcné diskusi o našem strategickém partnerství,“ reaguje ve vysílání Českého rozhlasu Plus ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Interview Plus Praha 17:17 4. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraniční Tomáš Petříček (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro mě je nepřijatelné – i kdybych poněkolikáté zopakoval, že cesta pana Vystrčila nebyla vládou doporučena –, aby padala takto silná vyjádření na adresu České republiky. Ve vztahu dvou suverénních zemí by takové výrazy padat neměly,“ doplňuje Petříček v Interview Plus.

Z jeho pověření si náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa předvolal čínského velvyslance. „Zdůraznili jsme, že tato vyjádření nepodporují přátelské vztahy. Od té doby jsem nezaznamenal, že by se čínští představitelé vyjadřovali podobně ostře,“ upozorňuje ministr.

„Rozumím, že je to pro čínskou stranu emotivní a citlivé téma. Na druhou stranu jsme opakovaně zdůraznili, že na naší pozici a politice České republiky se nic nemění. Cesta pana Vystrčila není žádným obratem o 180 stupňů. Budeme pokračovat v tom, co jsme dělali doposud – ať už ve věcech, kde můžeme najít shodu, ale i tam, kde se s Čínou naprosto míjíme. Je pro mě důležité vést dialog o lidských právech, svobody menšin a podobně.“

„Stanovili jsme si, že politicky rozvíjíme dialog s Čínou, ale vyhrazujeme si právo spolupracovat s Tchaj-wanem.“ Tomáš Petříček

Jsme suverénní země

Petříček odmítá názor, že pokud by se Česko chovalo asertivněji, Čína by na Vystrčilovu cestu tak ostře nereagovala: „Pro Čínu je otázka teritoriální integrity velmi zásadní. Opakovaně čínské straně zdůrazňujeme, že spolupráce s Tchaj-wanem je pro obě strany přínosná, ale to neznamená, že bychom měnili principy naší politiky.“

Vystrčil prohlásil, že na Tchaj-wan přijel proto, aby pomohl podnikatelům, a také abychom „narovnali záda a chovali se jako suverénní země“.

„Máme sebevědomou zahraničí politiku opřenou o členství v NATO, chceme být aktivní v Evropské unii a očekával bych, že opoziční strany budou mít jasnější témata pro debatu o zahraniční politice,“ reaguje Petříček a dodává: „To, že se o zahraniční politice bavíme, je podle mě důkazem sebevědomí, nikoliv toho, že bychom někde potřebovali narovnávat páteř.“

Držíme kurz

Ministr také odmítá Vystrčilova slova o tom, že jeho cílem je budování mostu mezi Českem a Tchaj-wanem – tento most podle ministra už dávno existuje. A vyzdvihuje spolupráci v oblasti ekonomiky, vědy a výzkumu a nejnověji společný boj s pandemií koronaviru.

„Naše vztahy s Tchaj-wanem se v oblastech, které chceme rozvíjet, rozvíjely už před cestou pana Vystrčila,“ zdůrazňuje Petříček, podle kterého návštěva předsedy Senátu není součástí české zahraniční politiky, ale parlamentní diplomacie.

Dodává, že Česko zastává politiku jedné Číny, uznává tedy Čínskou lidovou republiku: „Tchaj-wan je náš významný ekonomický partner, ale i v řadě dalších oblastí. Je třeba odlišovat oblasti, kde spolupráce možná je, a kde jsme si sami řekli, že postupujeme podle nějakých principů a zásad.“

„Není v zájmu Česka nebo Evropy se od Číny odříznout. Politika, která byla nastavena v 90. letech, stále dává smysl – to nám ale nebrání zvedat sporná a citlivá témata. Stejně jaké většina evropských států jsme se například postavili proti zákonu, který omezuje autonomii Hongkongu,“ podotýká ministr zahraničních věcí.

„Musíme vrátit lidskoprávní agendu tam, kde byla. Nikdy jsme se jí ale nevzdali.“ Tomáš Petříček

Evropská unie podle něj musí reagovat na to, že Čína stále nezměnila svůj postoj k přístupu evropských firem na svůj trh, a také je třeba ji přimět, aby naplňovala své závazky v boji se změnou klimatu a snižovala emise skleníkových plynů.

Petříček je přesvědčen, že je to reálné: „Nezastírám, že mezi členskými státy jsou rozdíly, ale atmosféra v unii se postupně mění v situaci, kdy naše požadavky nedopadají na úrodnou půdu. Máme zájem na konstruktivních vztazích, ale Evropská unie je největší ekonomický blok na světě a neměli bychom se bát říkat Číně nepříjemné věci.“

Pomůže Vystrčilova cesta české ekonomické diplomacii? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.