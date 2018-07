Visegrádská čtyřka je vnímána jako toxická značka. Nedokáže přijít s ničím pozitivním, říká Prouza

„Je to rozhodně obrovský úspěch, pokud bylo jeho cílem rozbít přátelství s našimi sousedy a aby Evropská unie přestala fungovat,“ reaguje na premiérova slova bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD).

Odmítnutí kvót podle něj nelze považovat za vítězství, protože poslední dva roky nejsou vůbec aktuální. „Kvóty byly řešením ve chvíli, kdy sem přišel milion lidí, Řecko bylo přeplněné a Německo otevřelo své hranice. Mimochodem na žádost maďarského premiéra Viktora Orbána a rakouského kancléře Wernera Faymanna, kteří Angelu Merkelovou zoufale prosili, aby těm lidem dovolila dojít do Německa,“ připomíná Prouza.

Zároveň dodává, že letos do Evropy přišlo asi jen 33 tisíc lidí, takže kvóty nejsou potřebné. „Ale jakmile by přišla další milionová vlna, tak jsou opět na stole,“ podotýká.

„Vítězství všech by pro mě bylo to, že všichni jsou ochotni nějak pomoci. Chápu, že Andrej Babiš nebo Viktor Orbán si nemůžou dovolit přijmout padesát tisíc uprchlíků. Ale čekal bych, že třeba kompletně zafinancují jedno z procesních center,“ dodává.

Ideální variantou by podle Prouzy bylo to, že Libye uprchlíkům zabrání vyplout, podobně jako to nyní dělá Turecko. „Ale v Libyi se dnes nemáte s kým domluvit,“ podotýká. Pokud by v zemi nakonec vznikla tzv. vyloďovací centra, Česko by mohlo pomoci s jejich vojenským zabezpečením nebo s vyřizováním žádostí o azyl.

Pomáhejme více

Visegrádská čtyřka je podle Prouzy v Evropě vnímána jako toxická značka a jejím členům se těžko hledají spojenci, protože vedle kritiky migrace nedokáží přijít s něčím pozitivním. „Máme kapacitu pomáhat mnohem více – a to je slabina. Často kritizujeme, ale správná strategie je říct, co jsme schopni udělat,“ podotýká.

Prouza například kritizuje, že Česko na rozvojovou pomoc ročně vynakládá jen 0,14 procenta HDP, přitom by to mělo být dvakrát až třikrát více. Ministerstvo zahraničí prý v minulých letech opakovaně navrhovalo navyšování, ale nebylo schopné to prosadit přes odpor ministerstva financí.

„Pokud chceme, aby lidé neodcházeli z Nigeru, jak zmiňoval Andrej Babiš, tak to znamená výrazně navýšit rozvojovou pomoc. Nic takového v návrhu státního rozpočtu nevidím,“ uzavírá Prouza.