Dezinformace jsou důležitou součástí ruské vojenské strategie, říká datový analytik Vrábel

Dezinformace z Ruské federace plní náš informační prostor. Cílenými dezinformačními kampaněmi vyhrál volby i prezident Miloš Zeman. To jsou věty, za kterými si stojí František Vrábel, datový analytik a šéf společnosti Semantic Visions, která shromažďuje a analyzuje 90 procent světového zpravodajského obsahu. Byl hostem Českého rozhlasu Plus. Interview Plus Praha 13:02 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf společnosti Semantic Visions, která shromažďuje a analyzuje 90 procent světového zpravodajského obsahu, František Vrábel | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na boji proti dezinformacím spolupracuje třeba s NATO, jeho tým získal od vlád Velké Británie a USA 250 tisíc dolarů.

Aby vyvrátil možné pochybnosti o tom, zda si počíná nezávisle, říká: „Nás neživí detekce dezinformací, ale detekce rizik, které se vztahují k velkým, nadnárodním podnikům. Ty mají tisíce až statisíce dodavatelů, u kterých nás zajímá reputační riziko,“ říká v Interview Plus František Vrábel. Je i Česko v dezinformační válce?

„Nepochybně jsme,“ odpovídá datový analytik. „Hlavním hybatelem informační války je bezpochyby Rusko, a nijak se s tím ani netají. Všeobecně známá Gerasimova doktrína mluví o tom, že operace v informačním prostoru, tedy dezinformace, jsou důležitou součástí ruské vojenské strategie.“

O mnohém svědčí i nemalé prostředky, které na šíření dezinformací využívají. „Ne všichni asi vědí, že se ruský rozpočet na tyto zahraniční operace odhaduje ve výši 2 až 2,5 miliard dolarů. To jsou obrovské peníze,“ popisuje Vrábel.

Co Rusové chtějí?

Proč to Rusové dělají a co vlastně chtějí? „Cílem je zmást veřejnost cílových zemí tak, aby přestala věřit v demokratické instituce a demokracii jako takovou. Poškodit jednotlivé země velkých společenství jako je EU a NATO, aby se rozvrátila jejich soudržnost. Rusko tak přímo nebo nepřímo, podporuje extrémní politické proudy a používá i různé formy korupce. Do čela nejrůznějších států se tak dostávají lidé, kteří jsou jim zavázáni, nebo ti, co jsou jejich přirozenými, ideologickými nebo byznys stoupenci,“ popisuje analytik, jak fungují dezinformace šířené Ruskem.

František Vrábel podnikatel a datový analytik

jeho tým spolupracuje v oblasti fake news s NATO

řídí společnost Semantic Visions, která shromažďuje a na základě sémantiky velkých dat analyzuje 90 procent světového zpravodajského obsahu

angažuje se v rozkrývání fake news a propagandy, jeho společnost na to minulý týden získala grant 250 tisíc dolarů

K tomu, aby mohli analytici prokázat, že se jedná skutečně o dezinformace šířené účelově, potřebují velké množství dat. „Máme dlouhodobá data a vidíme celou mediální krajinu, kterou jednotlivec není schopen rozpoznat,“ vysvětluje Vrábel. Jako příklad pak uvádí rostoucí negativní trend, který se začal objevovat v ruských médiích vůči Ukrajině dokonce už dva a půl roku před anexí Krymu.

Běžný člověk to nezachytí

„Vidět to bylo na základě desítek milionů článků v ruštině, které jsme porovnávali se stovkou milionů anglických textů. Něco podobného nemá mentálně běžný člověk šance zachytit,“ uvádí Vrábel. Nepracují přitom třeba s klíčovými slovy, ale s pokročilejší sémantickou analýzou, která umí zachytit významy výroků a slov v celém kontextu podobně, jak to umí lidský mozek.

„Co nás zajímá, jsou dezinformace, tedy záměrně lživé informace, které se obvykle netýkají jednotlivce (snad krom významných osob jako je premiér nebo prezident). Jsou přitom tvořeny státními hráči, jako je Rusko, které má zájem destabilizovat společnosti nebo Čína, která se zas snaží lidi přesvědčit o své pravdě,“ vysvětluje datový analytik.

František Vrábel před časem v rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že dezinformační kampaně rozhodly o výsledku nedávných prezidentských voleb v Česku.

Následovala ostrá reakce prezidentova mluvčí Jiřího Ovčáčka: „Pan Vrábel veřejně sprostě lže, když tvrdí, že dezinformace šly v podstatě jen proti Jiřímu Drahošovi. Pan prezident byl terčem brutální dezinformace o zdravotním stavu, ministerstvo vnitra pak dokonce muselo reagovat na dezinformaci týkající se postupu ve volbách, která měla za cíl pana prezidenta poškodit.“

„Je samozřejmě otázka, kdo tu kampaň organizoval,“ reagoval na slova mluvčího analytik. „Každý, kdo má oči, vidí, že prezident zdráv není. Co pamatuji, tak s tou informací ale přišel komunální politik z Brna−střed a připouštím, že to nějaký vliv mít mohlo. Taky jsme ale viděli, jak byla dezinformační kampaň vedena proti Jiřímu Drahošovi. Kolem 1,5 milionu lidí dostalo řetězový mail a jeho zasílání bylo koordinováno a taky cíleno,“ upozornil.

Třeba na katolickém jihu Moravy se text změnil se zdůrazněním, že Drahoš je iluminát a svobodný zednář, na severu Moravy zase uváděl, že má peníze od Bakaly a na Karlovarsku, že podepsal tajnou dohodu a do Česka pak přijdou tři miliony migrantů. „Nic podobného se ale proti Miloši Zemanovi nedělo,“ tvrdí Vrábel.

Všiml si i další okolnosti, a to nevyrovnanosti médií v době kampaně, která „neměřila všem stejným metrem.“ To podle něj platilo nejen pro zpravodajské portály a blogy, ale i pro televize. „Z analýz víme, že tam, kde je nižší vzdělanostní úroveň, kde jsou lidé míň schopni kriticky myslet a kde mají menší kognitivní schopnosti, tak jsou víc závislí na televizním zpravodajství. Ten nepoměr byl velký, a to 2/3 ve prospěch prezidenta Zemana,“ vypočítává Vrábel.

Analytik dál tvrdí, že objem zpráv, které se šíří ve veřejném prostoru, velmi ovlivňuje hlavně do poslední chvíle nerozhodnuté voliče. „Těm totiž nakonec z jejich podvědomí vyplyne jméno, které slyší nejčastěji,“ dodává František Vrábel.

Celý rozhovor s datovým analytikem Vrábelem si poslechněte v přiloženém audiu.