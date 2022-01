Jurečka: Celková daňová kvóta se za naší vlády nezvýší. Ale mohou se měnit různé sazby

Kvůli rostoucí inflaci, která podle některých odhadů může přesáhnout i 10 procent, je vláda připravena mimořádně valorizovat důchody, ovšem jen do výše dané zákonem. „Pro přidání nad zákonný rámec valorizace nevidím prostor,“ zdůrazňuje vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Interview Plus Plus 16:51 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Připomíná, že na veškeré výdaje navíc si stát musí v současné rozpočtové situaci půjčit. „Snažíme se, a to jsme slíbili občanům této země, že zastavíme to extrémně rychlé tempo zadlužování. Pokud budeme zvyšovat důchody, tak o tolik, co říká zákon,“ dodal.

Ze stejného důvodu Jurečka odmítá i požadavky odborářů veřejného sektoru, kterým vadí zmrazení platů. „Snažím se jim nejen naslouchat, ale také vysvětlovat realitu extrémně zadluženého státu a my se jako vláda musíme snažit hledat rozumná východiska, jak se dostat z této situace,“ podotkl.

Sněmovna začátkem ledna schválila návrh na zvýšení příspěvků na bydlení s cílem pomoci lidem vyrovnat se s rostoucími cenami energií. Podle dosavadních odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by to stát mělo vyjít na 2,6 až 3 miliardy korun. V Interview Plus ale Jurečka upřesnil, že ani to nemusí být konečné číslo.

„Není tady žádné finální ohraničení. Pokud žadatelé splní ty podmínky, tak k nim ta pomoc prostě musí doputovat. Jasně jsme řekli, že nejdeme cestou plošného rozhazování finančních prostředků, které by stálo 25 až 30 miliard korun, a navíc by to nepomohlo lidem, kterým je třeba pomoci. Zacílíme to a bude to adresná, jasná a konkrétní pomoc,“ podotkl ministr.

Revize nepotřebných úředníků

Nárok na příspěvek budou mít podle Jurečky lidé, jejichž náklady na bydlení přesahují 30 procent, nebo v případě Prahy 35 procent rozhodného příjmu rodiny. Slibuje i zveřejnění jednoduché kalkulačky, podle níž by každý snadno zjistil, zda má na příspěvek nárok.

Informace rovněž nabízejí linky infocentra a webové stránky úřadu práce a ministerstva práce a sociálních věcí.

Peníze na valorizace a mimořádnou finanční pomoc hodlá vláda podle Jurečky získat vnitřními úsporami v rámci jednotlivých rezortů, odložením investic nebo úpravou dotačních programů. Ani s výdaji navíc by tak deficit pro rok 2022 neměl přesáhnout 300 miliard korun.

Jurečka současně potvrzuje daný slib, že vláda nebude zvyšovat daně. „Řekli jsme to jasně: Nechceme zvyšovat celkovou daňovou kvótu. Domácnosti i firmy mají hodně naloženo. Je to jasné odhodlání. Celková kvóta se za naší vlády nezvýší. Ale ano, u některých typů daní se dělají pravidelné úpravy sazby,“ připustil s tím, že u některých produktů, které podporují ekologické chování spotřebitelů, by se sazba mohla dokonce snížit.

„Chceme, aby tady byl štíhlý a efektivní stát, který digitalizuje. Jsme si vědomi, že některé kroky nelze udělat během jednoho roku, je třeba dva až tři roky, ale chceme touto cestou jít,“ uvedl místopředseda vlády.

Jednotlivá ministerstva by si také měla udělat revizi nárůstu počtu pracovníků z hlediska agend, které nebudou dále potřeba. „Je to například nárůst počtu pracovníků na elektronickou evidenci tržeb a podobně. Takže i v letošním roce si myslím, že je prostor začít postupně snižovat počet úředníků ve státní správě,“ řekl Jurečka.

