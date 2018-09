Invalidní muž zneužíval i dvouleté dívky. Jedna byla na 700 fotografiích

Policie na jihu Moravy vyšetřuje rozsáhlý případ zneužívání dětí. Invalidní muž je podezřelý, že téměř deset let zneužíval řadu děvčátek. Policie zatím nezjistila identitu všech obětí. U muže našla tisíce fotek s pornografickým obsahem, celkem 4 tisíce gigabitů dat. Muž je ve vazbě, hrozí mu 12 let vězení. Na policejním webu to ve středu uvedl mluvčí Bohumil Malášek.

Brno 12:51 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít