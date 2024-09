Investice do MotoGP se státu nevrátí, kritizuje novinář. ‚Je to předvolební tah,‘ vysvětluje marketér

Vláda Petra Fialy (ODS) chce na Masarykův okruh v Brně vrátit motocyklový šampionát. Hodlá ho podpořit desítkami milionů korun z veřejných peněz. „Stát vstupuje do něčeho, co bylo vždy provázeno obrovskými dluhy a nekompetentností,“ kritizuje v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus novinář Jan Vitvar. „Motorky jsou zástupný problém. Fotbal nás stojí stovky milionů a nikdo se nad tím nepozastavuje,“ oponuje politický marketér Petros Michopulos. Pro a proti Brno 22:34 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nechci obhajovat motoristický sport, ale přijde mi pokrytecké se na něj vrhnout a nezeptat se, jak stát postupuje v jiných případech,“ říká Michopulos | Foto: Barbora Reichová | Zdroj: CNC / Profimedia

Je správné, aby se obnovovalo MotoGP, když si lidé Velkou cenu v Brně přejí?

Michopulos: Lidé si Velkou cenu v Brně přejí, proto není překvapivé, že ji vláda podpořila. Žijeme ve světě nároků a velmi silného státu. A fanoušci motoristického sportu si chtějí ukrojit svůj díl, když vidí, kam stát peníze posílá.

Nechci obhajovat motoristický sport, ale přijde mi pokrytecké se na něj vrhnout a nezeptat se, jak stát postupuje v jiných případech. Stomilionové dotace na mistrovství světa v hokeji nám nepřipadají nenormální a nediskutujeme o nich. Ale budeme diskutovat o 120 milionech pro mistrovství světa v motocyklovém sportu, které tady má stoletou tradici.

Ta částka není tak moc velká. A jinou světovou akci, která se koná každý rok, tady nemáme.

Vitvar: Cena je astronomická. Poslední dny člověk neustále poslouchá, jak bojovat proti deficitu a jak snížit státní výdaje, a najednou stát přijde s tím, že z veřejných prostředků zaplatí minimálně 120 milionů za to, aby se ta cena vůbec mohla konat.

Z motosportu se stal gigantický komerční moloch. Teď se bavíme o tom, že veřejný rozpočet přispěje soukromému majiteli okruhu Karlu Hubáčkovi na to, aby se závody vůbec mohly pořádat. Pak se teprve budeme bavit o nákladech na opravu trati. To mi přijde opravdu nevhodné.

Chléb a hry

Závody byly před svým zrušením dlouhodobě ztrátové. Je důvod myslet si, že začnou být výdělečné?

Michopulos: Vypěstovali jsme si společnost nároků, kde se každý, kdo chce něco dělat, obrací ke státu a stát ve většině případů jeho potřeby uspokojuje. Motoristický sport není výjimkou.

V takové společnosti žijeme a vyloučit z toho jeden segment mi přijde pokrytecké. Podívejme se, kolik nás stojí fotbal a podobné typy zábav, ať už je to kultura nebo sport. To jsou násobně vyšší částky.

Vitvar: Pravidla jsou nastavena stejně. A stejně jako se ta investice nevracela předtím, nevidím žádný důvod, proč by se měla vracet teď. Snažíme se vstoupit do něčeho, na co nemají ani mnohem vyspělejší státy. Je to zvláštní a nepromyšlené.

Fotbal přináší rozvoj místního sportu, mladých talentů a tak dále. Motorky ničemu nepomůžou. Jediná přidaná hodnota je, že se kolem Brna vypije víc piva a ugriluje víc čevabčiči.

Jsou motocyklové závody skutečně tak jednoznačně pozitivně přijímaná akce? Doba se změnila. Nepochybuje část lidí, jestli v době klimatické změny pořádat závody strojů na fosilní paliva?

Michopulos: Tak hluboce nad tím neuvažuji. Lid si to žádá, politici mu vyhověli. Může se nám to nelíbit a vždycky ve společnosti najdete skupinu, která za to bude fanaticky bojovat a která je to proti tomu.

Pokud bychom ale každou sportovní aktivitu měřili tímto parametrem, tak si myslím, že nebudeme moct pořádat skoro nic, protože i na první pohled nefosilní aktivity s sebou nesou obrovskou fosilní stopu. Jako například hokej, kde musíte v červnu ochladit led.

Vitvar: Lid si žádá leccos a politici jsou tady mimo jiné od toho, aby ho konfrontovali s tím, že občas to, co si žádá, není dobrý nápad. Motocyklový závod patří do té kategorie, že to dobrý nápad není. Stát má podporovat něco, co neškodí.

Dneska se z toho stal soukromý, mega drahý zábavný sport pro velmi úzkou skupinou obyvatel. My, kteří bohatí nejsme, ale chceme k tomu trochu přičichnout, to prostě musíme zaplatit. Nebo ať si to zaplatí ti lidé, kteří to jezdí. Česko si to fakt nemůže dovolit. To, že tam vstupuje veřejný sektor, je pověstný římský chléb a hry.

