Milionové podvodné investice do stavebních projektů. Podnikatel Římský stojí opět před soudem

Slibovali lidem vysoké výnosy z investic, ve skutečnosti ale peníze využívali k sanování svých dřívějších dluhů. Pětice podnikatelů, kteří stojí za investičním družstvem Sumway, si před senátem pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové vyslechla obžalobu z podvodu, hrozí jim až desetiletí vězení. Pardubice 5:00 18. listopadu 2023

Pozemek, na kterém měl stát seniorský dům Vojnice. Developerský projekt se na něm nikdy neuskutečnil | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Škoda přes 32 milionů korun a na 240 poškozených. To je výsledek kauzy investičního družstva Sumway v Pardubicích, kterou se zabývala tamní hospodářská kriminálka.

Případ teď má na stole senát pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové, který rozhoduje, jaké tresty případně pětici hlavních aktérů udělí. Za trestný čin podvodu jim podle trestního řádu hrozí až desetiletá vězení.

Podle asistentky předsedy soudu a tiskové mluvčí Kateřiny Podeszwové se zatím nepředpokládá uzavření dohody o vině a trestu. Další jednání jsou naplánovaná na prosinec, podle mluvčí není ale jisté, jestli soud do konce roku vynese rozsudek.

Na lavici obžalovaných usedli společně Vlastislav Římský, který si aktuálně odpykává trest za nelegální výrobu cigaret a daňové úniky, účetní a předseda představenstva družstva Petr Dytrich, místopředsedkyně představenstva Iveta Šubrtová a manželé Eva a Petr Šumberovi, kteří figurovali ve vedení a údajně podvodné družstvo zakládali. Všichni před soudem vinu odmítají.

Tři posledně jmenovaní figurují navíc i v zahraničních investičních projektech Savings Funds, Salia Group a Acu Invest, o jejichž podvodných jednáních jsme psali již v roce 2017. Tyto společnosti lákaly klienty na výhodné zhodnocení vkladů, ke kterým, jak se později ukázalo, nedocházelo. Poškozených v tomto případě je dokonce na 3,5 tisíce.

Sídlo SUMWAY družstva v Pardubicích, v současnosti zajištěné policií | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

I tuto vazbu rozsáhlá, 159 stran dlouhá, obžaloba připomíná. „Nepravdivě tvrdili, že pokud (klienti – pozn. red.) nevstoupí do nově založených družstev (Sumway a Sum Company –pozn. red.) a nepřevedou své investice ze zahraničních společností do stavebních projektů SUMWAY družstva, o své investice přijdou a zbývajícím zájemcům o členství v družstvech, kteří u zahraničních společností neměli své investice, slibovali po vstupu do družstev nezvykle vysoké zhodnocení jejich vložených finančních prostředků do stavebních projektů SUMWAY družstva,“ popisuje obžaloba.

Ponziho schéma Ponziho schéma je chápáno jako investiční podvod. Provozovatel fondu slibuje klientům obrovské zhodnocení jejich investic, ti mu pak s důvěrou svěřují své finance a po slíbeném zúročení je často ještě reinvestují, což oddaluje krach celého podvodu. Celá věc zpočátku funguje, ale pouze proto, že jsou zisky vypláceny pouze některým investorům, a to ze vkladů těch, kteří přišli po nich. Systém tak může nějakou dobu fungovat, nicméně je to podmíněno příchodem nových a nových investorů. Jakmile ale nových zákazníků začne ubývat a fondu dojdou prostředky k vyplácení, přichází krach.

A stovky klientů na toto slyšely. Jak už před rokem reportérovi vysvětlovala jedna z obžalovaných Iveta Šubrtová, i ona měla být podvedenou investorkou do fondu Salia Group a Saving Funds. A do Sumway družstva vstoupila právě proto, aby si svou investici pohlídala. I proto, že podle svých slov nevěděla, že družstvo dělá cokoliv špatného, se cítí v případu nevinná.

Ponziho schéma

Podle pardubických hospodářských kriminalistů, kteří se případem zabývali, fungovalo ale družstvo Sumway velmi podobně jako zmíněné zahraniční společnosti. I to lákalo na vysoké výnosy z investic, které ale nenásledovaly, protože reálně nemělo příjmy.

„Majetek družstva Sumway tvoří výlučně investiční vklady klientů, kteří své prostředky družstvu svěřují za účelem zhodnocení peněz a to aspoň na úrovni deset procent,“ napsali ve svém usnesení k případu policisté.

Vložené peníze místo zhodnocení odtékaly do jiných firem obžalovaných, konstatovali už dříve v policejních dokumentech kriminalisté, podle kterých je měli podnikatelé využívat k osobním účelům či úhradě předchozích dluhů.

„Podvodným jednáním vylákali od členů Sumway družstva základní členské vklady ve výši 3,847 milionu korun a další členské vklady včetně administrativních poplatků na stavební projekty družstva ve výši 29 903 500 korun (...) přičemž převážnou část vylákaných finančních prostředků v celkové výši 28 101 0140,8 koruny použili na úhrady splatných závazků klientů zahraniční společnosti Acu Invest,“ za kterým stojí podle rejstříku právě manželé Šumberovi.

Kauzy Vlastislava Římského Vlastislav Římský figuroval v kauze nelegálních výrobců cigaret, kterou řešili celníci ve spolupráci s olomouckými kriminalisty. Za to byl odsouzen na šest let.

Podnikatelem se zabývají také policisté z NCOZ, a to kvůli jeho bývalé firmě Xena Praha, vůči které má pohledávky resort obrany za špatnou dodávku sportovního oblečení pro vojáky a policisty. Firma, která za zakázku získala téměř 700 milionů korun, v Česku zanikla a kapitál přesunula do zahraničí. Vyšetřování není u konce.

Pražská policie pak v minulosti vyšetřovala i případ požáru skladu firmy Xena Praha v pražské Michli, kde podle dřívějších informací médií pracovala i s verzí, že sklad byl zapálen úmyslně, aby firma mohla vymáhat více peněz od pojišťovny.

„Sebe a jiného obohatili tím, že uvedli někoho v omyl, a způsobili tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu,“ popisuje v obžalobě státní zástupce.

Podle bývalého kriminalisty protikorupční policie Kamila Kouby jde o ukázkové Ponziho schéma. „Jedná se o protizákonné jednání, poměrně častý podvod, kdy pachatelé vylákají od svých klientů finanční prostředky ve zjevném rozporu s uzavřenými dohodami,“ vysvětlil už dříve server iROZHLAS.cz Kouba po zběžném seznámení s případem.

Římského role

Nejen sanace dřívějších dluhů. Přes firmu Sumway měl podle obžaloby inkasovat peníze také bývalý podnikatel, který si aktuálně odpykává šestiletý trest vězení kvůli nelegální výrobě cigaret a krácení daně, Vlastislav Římský.

Jak už před rokem informoval server iROZHLAS.cz, jeho role se zaměřovala na pozemky a nemovitosti na Olomoucku. Konkrétně na developerský projekt Seniorského domu Vojnice, firmy Simply Management, v níž byl Římský statutárním ředitelem a z této pozice ji podle rejstříku také ovládal. „Za společnost jedná samostatně statutární ředitel,“ píše se v rejstříku.

Problém je, že ačkoliv do tohoto projektu investovalo Sumway družstvo 2,3 milionu korun skrze rezervační smlouvu podepsanou mezi Šumberovou a Římským, výstavba developerského projektu nikdy nebyla myšlena vážně.

O tom svědčí skutečnost, že na místě žádný podobný projekt nevznikl, a dokonce nebyly ani zahájeny práce, které by mohly k výstavbě seniorského domu vést. Převedené peníze navíc na účtu firmy Simply Management dlouho nezůstaly. „Suma ve výši 2,256 milionu korun byla obratem z účtu společnosti vybrána jejím statutárním ředitelem a současně předsedou správní rady Vlastislavem Římským,“ píšou policisté.

Firmu postupně přešla na švýcarskou společnost a pozemek stále vlastní italská firma, za kterou je formálně invalidní důchodce z Kutné Hory. Na stejnou adresu v Itálii už dříve migrovaly i další firmy v nichž byl Římský angažovaný – třeba Xena Praha či Prago Investment.