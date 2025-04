Ipsos: Volby by vyhrálo ANO. Polepšily si Spolu a SPD, hnutí STAN mírně oslabilo

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci března vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,8 procenta hlasů. Druhou koalici Spolu by volilo 20,9 procenta lidí. Hnutí STAN by mělo 10,3 procenta a SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory 9,8 procenta. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny se pohybují Piráti, Stačilo! a Motoristé sobě, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos. Průzkum Praha 15:56 2. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Piráti by na konci března získali 5,8 procenta hlasů, hnutí Stačilo! 5,1 procenta a Motoristé sobě rovných pět procent. Agentura Ipsos ale upozornila na to, že statistická odchylka se v případě těchto subjektů pohybuje v rozmezí plus minus 1,5 procentního bodu, u větších stran je to až plus minus 3,5 bodu.

Další strany a hnutí už jsou pod pěti procenty. SOCDEM by volilo 3,5 procenta lidí, Přísahu 1,4 procenta a Zelení by získali jedno procento hlasů.

V porovnání s únorovým modelem si výrazněji polepšila SPD, která v březnu oznámila spolupráci se Svobodnými, hnutím PRO a Trikolorou. Její preference od minulého měsíce vzrostly o 2,3 procentního bodu.

Hnutí ANO a STAN mírně oslabila, Spolu naopak nepatrně posílilo. Piráti si polepšili o 0,7 procentního bodu, mírný růst zaznamenalo i Stačilo! a Motoristé. SOCDEM připsala 0,9 procentního bodu.

Agentura Ipsos rovněž zmínila, že ANO dosahuje i nejvyššího volebního potenciálu, tedy podílu voličů, kteří výběr dané strany zvažují. Ten v jeho případě na konci března činil 44,9 procenta.

Spolu dosáhlo potenciálu zhruba 32 procent, STAN přibližně 28 procent a SPD téměř 26 procent. „V březnu stále platilo, že 44 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivně určenou,“ uvedla agentura.

K volbám by přišlo 63 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta. Průzkum agentury Ipsos se uskutečnil od 24. do 28. března a zúčastnilo se ho 1059 lidí.

Také podle posledních průzkumů jiných agentur hnutí ANO jasně vede. STEM mu ve volebním modelu pro CNN Prima News přisoudil 31,1 procenta hlasů, Median 33,5 procenta a NMS Market Research 31,3 procenta. Podle všech těchto agentur by se do Sněmovny dostalo sedm stran a hnutí, a to stejných, jako ukazuje model agentury Ipsos.