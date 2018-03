V Íránu havarovalo turecké soukromé letadlo. Na palubě zemřelo 11 lidí

Na jihozápadě Íránu v neděli havarovalo malé soukromé letadlo na lince z města Šardžá ve Spojených arabských emirátech do Istanbulu. Oznámila to íránská státní televize a později potvrdil Úřad pro civilní letectví. Na palubě tureckého letadla, které se zřítilo v Íránu cestou z emirátů, zemřelo 11 lidí. Agentuře ISNA to řekl mluvčí úřadu pro civilní letectví.

Dubaj 17:08 11. 3. 2018 (Aktualizováno: 17:40 11. 3. 2018)