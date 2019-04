VIDEO: Letěl nad Vltavou jako Iron Man. ‚Závodil jsem s kachnami,‘ řekl vynálezce létajícího obleku

Nad Vltavou v Praze létal Iron Man. Britský podnikatel Richard Browning před dvěma lety založil společnost Gravity International, aby zkusil porazit zemskou přitažlivost. Na SingularityU summitu na pražském Žofíně v úterý předvedl, že v jeho Iron Man obleku zvaném Daedalus se lidé mohou vznést a proletět. Sám se vznesl nad molo Slovanského ostrova, odletěl po proudu řeky a podletěl pod mostem Legií. Praha 19:08 2. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podobných letů už Richard Browning předvedl po celém světě přes 70, naposledy v japonském Tokiu takto zahajoval baseballový zápas. A je rád, že si připsal další let bez nějaké nehody. „Každá akce, na které nemusím plavat ve vodě, nebo prostě nespadnu nebo nemám problémy při startu, je dobrá akce,“ okomentoval pro Radiožurnál svůj pražský pokus.

Richard Browning si létající oblek Iron Mana sám vynalezl. | Foto: Vojtěch Koval | Zdroj: Český rozhas

Přesto ho dnes nad Vltavou prý trochu zaskočily kachny. Nakonec s nimi ale prý i závodil. „Kachny byly novinka, s těmi jsem ještě nikdy neletěl. Byla to celkem zábava. Na tak malém prostoru to bylo vážně zajímavé – podletět pod mostem a koukat shora na šlapadla,“ řekl po letu Radiožurnálu.

Od filmového Iron Mana se Browning dost liší. Místo červené a zlaté je jeho létající oblek černý a tryskové motory má místo na nohou na zádech v batohu a na každé ruce pak další dva.

Pohnete se tam, kam se podíváte

Samotný let je podle Browninga velmi intuitivní. „Jste absolutně volní ve všech třech dimenzích. Můžete se hýbat jakýmkoliv směrem, téměř jakoukoliv rychlostí a to jen tím, že na to pomyslíte. Zní to šíleně, ale je to v podstatě to samé, jako když jedete na kole. Nepřemýšlíte nad tím, jestli se nakloníte do nějaké zatáčky. Prostě se podíváte tam, kam chcete jet, a jedete tam. A tohle je stejné, jen ve třech dimenzích,“ popsal Browning tento neobvyklý zážitek.

Projekt Daedalus vznikl jako snaha udělat něco, co lidé považovali za nemožné. Richard Browning připouští, že se do něj pustil hlavně kvůli zábavě. A byl by rád, kdyby i v budoucnu byl Daedalus především zdrojem zábavy. Chce proto založit sérii závodů – něco mezi Formulí 1 a závody akrobatických letadel Red Bull Air Race.