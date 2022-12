Dotace pro Penam, sexuální obtěžování nebo dezinfozákon. Výběr témat, o kterých jsme letos psali

Etická rada 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy konstatovala, že na její půdě došlo k „obtěžujícímu chování“. Dotace na lepší toustový chléb Penam byla vyplacena ze státní kasy, ale Brusel peníze nepošle, protože podle něj nebyl projekt inovativní. Na prosklených vstupních dveřích do neútulné budovy, kterou má dětská psychiatrická klinika v pronájmu, stojí „STOP-STAV do odvolání“. Taková témata přinesl v roce 2022 server iROZHLAS.cz. Praha 13:10 24. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dotace na toastový chléb pro Penam, odškodnění pro propuštěného vězně Roberta Tempela a obtěžování na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy | Foto: René Volfík, Michaela Danelová, Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK, iROZHLAS.cz

Tereza Čemusová: Babišův toastový chléb

Server iROZHLAS.cz dál sledoval osud stomilionové dotace na lepší toustový chléb Penam, která byla vyplacena ze státní kasy, ale Brusel peníze nepošle, protože podle něj nebyl projekt inovativní a dotaci pekárna vůbec neměla dostat.

Zjistili jsme, že stát začal dotaci po dlouhých měsících vymáhat zpět deset dnů po sněmovních volbách, ve kterých hnutí ANO porazila koalice Spolu a bylo tedy jasné, že Andrej Babiš nebude dál vládnout.

Také jsme popsali, že vymáhání této dotace zpět je už řadu měsíců na bodu nula kvůli námitce podjatosti, kterou podal Agrofert na ministerstvo průmyslu i samotného ministra Jozefa Síkelu (za STAN).

Babišův střet navíc dál zaměstnává řady úředníků několika ministerstev, ačkoliv už Babiš není ve vládě a jeho střet zájmů by měl být teoreticky vyřešený. Úředníci se obávají přiklepnout peníze Agrofertu.

Důvod? Bojí se, že Babišovo zapojení do přípravy Národního plánu obnovy, kde se rozděluje 190 miliard korun z Evropské unie, i pravidel pro rozdělování dalších evropských dotací znamená další možný střet zájmů.

Vít Kubant: Odškodnění pro Tempela

V roce 2022 jsme popisovali příběh na doživotí odsouzeného vězně, kterému na svobodu pomohl až Evropský soud pro lidská práva. Osvobozený Robert Tempel žádá odškodnění za své dvacetileté věznění 97 milionů korun. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil jeho advokát Jakub Kříž.

Žádost nyní putuje na ministerstvo spravedlnosti. „V Česku není takový srovnatelný případ. Museli jsme se inspirovat v zahraničí,“ popsal obhájce.

Kubant & Pika

Etická rada 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy konstatovala, že na její půdě došlo k „obtěžujícímu chování“. Dopustit se ho měl podle stanoviska rady jeden z pedagogů Petr Valášek. Podle závěrů rady vyzval jednu ze studentek k tomu, aby si nahmatala bod v intimních partiích. Kromě toho zneužil i osobní údaje studentů. Děkan ho za to potrestal výtkou – tedy podmínečným vyloučením.

Škoda až 34 milionů, stovky klientů a pozemek zarůstající trávou. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, stíhání pětice podnikatelů souvisí s družstvem Sumway, které slibovalo klientům vysoké výnosy z investic. Svěřené peníze ale podle policie ve skutečnosti družstvo využívalo třeba i na hrazení dřívějších dluhů obviněných. V případě, že se kriminalistům podaří vinu podnikatelům prokázat, hrozí obviněným až 10 let vězení.

Dezinfozákon

Ani politici vládních stran se zatím neshodli, podle jakých pravidel by stát měl blokovat dezinformační weby. Podle právníka Miroslava Crhy, který zákon připomínkoval, by vzorem mohla být Litva, která, ač pod tlakem Ruska, stále chrání občanská práva svých obyvatel.

Anna Košlerová: Kolaps dětské psychiatrie

Na prosklených vstupních dveřích do neútulné budovy, kterou má dětská psychiatrická klinika v pronájmu, stojí „STOP-STAV do odvolání“. Úzkou chodbou se line pach ze špatně ventilované kuchyně do jedenácti chlapeckých pokojů o dvou až čtyřech lůžkách. Na oknech jsou mříže. U toalet chybí dveře. Tak vypadá Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech, jedna ze tří v Česku.

Diskriminační ombudsman?

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček zasahuje do odborných stanovisek a popírá antidiskriminační zákon, tvrdí právníci z jeho úřadu. Server iROZHLAS.cz získal zprávu o diskriminaci, kterou Křeček odmítl podepsat a nařídil její přepsání. Podle bývalého zaměstnance úřadu Křeček ignoruje platné právo a antidiskriminační zákon. Spor teď míří k soudu.