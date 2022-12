Jak neplýtvat jídlem, co si myslí Zwyrtek Hamplová a jak se ověřují ruské ztráty. Výběr z našich rozhovorů

„Polovina lidí nerozumí pojmu minimální trvanlivost,“ upozornila v nejčtenějším rozhovoru serveru iROZHLAS.cz Anna Strejcová z organizace Zachraň Jídlo. Jak se ověřují ztráty ruské armády na bojišti, popsal odborník Jakub Janovský. Proč se někdy mezi sebou liší předvolební průzkumy a proč může být PCR test negativní, když přitom cítíte příznaky covidu? I o tom byly nejlepší rozhovory roku. Tématem také byly úspěchy i prohry v senátních volbách. Praha 16:00 31. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Témata nejčtenějších rozhovorů iROZHLAS.cz za rok 2022: jaký je Volodymyr Zelenskyj, co si myslí Jana Zwyrtek Hamplová, jak se Jana Nagyová vyrovnává se soudem a prohrou v senátních volbách a jak se léčí a testuje varianta koronaviru omikron. | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé hodně dbají na data spotřeby a berou je jako dogma. Polovina lidí však nerozumí pojmu minimální trvanlivost,“ upozornila Anna Strejcová, spoluzakladatelka organizace Zachraň Jídlo. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz popsala, proč plýtvání jídla stojí průměrnou domácnost 8000 korun ročně.

„Z hlediska plýtvání jídlem jsou lepší malé častější nákupy, stejně tak jako z hlediska šetření peněz,“ zdůraznila.

„Když člověk udělá velký nákup, tak skončí s hodně potravinami, které všechny prochází v podobný čas, zato když to dokupuje postupně, tak si může vybírat jen ty suroviny, které potřebuje a jsou doplňkové k tomu, co už doma má.“

Petr Kočí: Jak se ověřují ruské ztráty

Jakub Janovský je odborník na počítačové sítě a zároveň nadšenec do vojenské techniky. Od začátku ruské války na Ukrajině věnoval svůj volný čas ověřování fotek a videí zničených transportérů, tanků a letadel, které kolují po internetu. Na blogu nizozemských analytiků Oryx, kteří se v mírových dobách zaměřují na Severní Koreu, publikoval na jaře nejúplnější veřejně dostupné seznamy takto ověřených materiálů.

„Překvapilo mě, že Rusové byli mnohem hůř připravení, než se dalo realisticky čekat. Jejich problémy s logistikou byly známé, ale tak nějak jsme očekávali, že přípravu na takovou invazi úplně neodfláknou. Jenže odflákli,“ prohlásil Janovský v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

V lednu se do Česka začaly dostávat první dávky vakcíny proti covidu-19, každý den ale přibývaly desítky tisíc nakažených. Taková vlna už se později v roce 2022 nezopakovala. Část nemocných sice měla příznaky a pozitivní antigenní test, podle PCR testu ale covidem nakažení nebyli. Proč a co všechno může ovlivnit výsledek testu? Server iROZHLAS.cz se zeptal Pavla Dřevínka, šéfa skupiny laboratorní diagnostiky covidu-19 v Národním institutu pro zvládání pandemie.

Rozdíly mezi ANO a ODS v průzkumech

Sněmovní volební modely Medianu a Kantaru přisoudily v polovině listopadu favoritům poměrně odlišné preference. Hnutí ANO dělilo pět procentních bodů, ODS dokonce osm. „Pro mě je to opravdu velké překvapení,“ zhodnotil v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz sociolog Jan Herzmann.

Jakub Grim: Jana Zwyrtek Hamplová po volbách

Na podzim byla do Senátu zvolena advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, do horní komory parlamentu ji poslali voliči z Kroměřížska. Oslovila je i kritikou současné vlády. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz odkryla své názory na válku na Ukrajině, covidovou pandemii či plány na práci v Senátu.

„Zapojovat se do válečného konfliktu tím, že se postavím jednoznačně na stranu jednoho a dodávám mu zbraně, je špatný postup. Dodávky zbraní válku jen podporují a protahují,“ prohlásila.

Anna Urbanová: Zelenského životopisec Rudenko

Serhij Rudenko začal psát v roce 2020 knihu o nově zvoleném prezidentovi Volodymyru Zelenském. Netušil, že závěrečné kapitoly dokončí během války na Ukrajině. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz říká, že se snažil „zachytit evoluci od komika k politikovi, od politika k prezidentovi, od prezidenta k lídru země, která se brání ruské agresi“.

Zároveň dodal, že jeho cílem je politický portrét, ve kterém se nevyhýbá ani kontroverzím: „Vidím u něj spoustu chyb a jako člověk, který sleduje politiku, bych jej mohl hodně kritizovat. Ale máme tady válku a musíme si zachovat důstojnost.“

Vít Kubant: Poražená Jana Nagyová

Jana Nagyová (ANO), která čelí obžalobě v kauze Čapí hnízdo, neuspěla ve druhém kole senátních voleb. Porazil ji v něm současný předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Nagyová to však za prohru nepovažuje.

„Pro nás je to obrovský úspěch s tím, že jsme čelili neuvěřitelné mediální masáži i ze strany funkcionářů a zástupců koalice, kteří šířili opravdu nepravdivé a lživé informace o mé osobě. Je asi z mého pohledu čas si říct ‚co jsme si, to jsme si.‘ A začít znova, protože my dva v Jihlavě zůstáváme i dál, na rozdíl od množství lidí, kteří tyto informace šířili a v Jihlavě nežijí,“ řekla Nagyová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.