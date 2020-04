iROZHLAS.cz se zařadil do první zpravodajské desítky: v březnu ho navštívily rekordní tři miliony čtenářů

Zpravodajský server Českého rozhlasu má za sebou nejlepší měsíc ve své historii: v březnu navštívilo iROZHLAS.cz podle statistik Netmonitoru 3 163 109 reálných uživatelů. Web se tak posunul mezi hlavní internetové hráče, do desítky nejnavštěvovanějších zpravodajských serverů. Praha 13:20 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle statistik Netmonitoru navštívilo server iROZHLAS.cz v březnu přes 3 miliony lidí | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě loni v březnu měl iROZHLAS.cz sotva milion čtenářů, přesněji 907 tisíc. Milionovou laťku přeskočil až v květnu a od té doby pod ni už nespadl. Naopak.

Do roku 2020 vstoupil s ještě vyšší návštěvností, která se v únoru zastavila na 1,7 milionu reálných uživatelů. To byl sám o sobě rekord rekordů. Jenže pak přišel březen a s nástupem koronavirové pandemie dosáhl iROZHLAS.cz zatím absolutně nejvyšších čísel. „Podle Netmonitoru k nám zavítalo 3,16 milionu reálných uživatelů, kteří si prohlédli 27 milionů stránek a 15milionkrát nás navštívili. Z toho 74 % uživatelů se na nás dívalo na mobilu a jen 23 % na desktopu,“ přibližuje čerstvou statistiku projektový manažer serveru iROZHLAS.cz Jiří Špaček.

Jak je vidět ze statistik, lidé vyhledávali ověřené informace o koronavirové krizi. Vyhledávač Google poslal na iROZHLAS.cz každého pátého, kdo hledal slovo koronavirus, a každého druhého, kdo do lišty vyťukal k tomu slovo online. „V krizových obdobích vždy média veřejné služby dokazují svou nezastupitelnou roli a význam pro společnost. Dokážeme rychle reagovat na situaci, přinést našim posluchačům rychlé a pravdivé informace, speciální pořady, projekty. Naše zpravodajské formáty jsou ve vypjatých obdobích vždy velmi sledované a výsledky iRozhlasu to opět jasně potvrzují,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Server iROZHLAS.cz byl jedním z prvních, kdo k epidemii spustil kontinuální online reportáž, aktualizovanou ve dne v noci. A za celou dobu ji naplnil více než 5000 příspěvky.

A co víc: nabídl ji k volnému sdílení. „Máme za to, že aktuální informace je v tuto dobu nutné sdílet i s internetovými stránkami, které si takové nasazení nemůžou dovolit. Vnímáme to jako veřejnou službu. Myslíme především na stránky krajů, měst a obcí, ale i nejrůznějších neziskových organizací a lokálních médií,“ říká šéfredaktor serveru Radek Kedroň (jak si online reportáž vložit jednoduše a zcela zdarma na své stránky, se dozvíte ZDE).

Kromě online reportáže nabízel iROZHLAS.cz celý měsíc všechno důležité, co zaznělo ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.