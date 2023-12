Týdeník iROZHLASu: Vše, co jste chtěli vědět o lidské reprodukci, mateřských školách i Pirátech

Vážení čtenáři, čtenářky, posluchači, posluchačky, po krátké odmlce a v nové formě obnovujeme týdenní newsletter.

Minulý týden na našich stránkách se nesl ve znamení seriálů. Publikovali jsme pětidílnou sérii o reprodukci, další pětidílnou sérii o mateřských školách, ale i sedmý díl velkého politického projektu Stranický kompas iROZHLAS.cz. Praha 8:00 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Texty na serveru iROZHLAS.cz

Zmražená embrya, nákaza syfilidou, profesionální nosnice, mužská neplodnost a adopce. Nejen tuzemským párům pomáhá v Česku s neplodností 43 reprodukčních klinik. Ne vždy je ale vše růžové a zalité sluncem, jak dokládá pět příběhů, které dal dohromady redaktor Vít Kubant za přispění Marie Starostové.

Kolega Kubant podruhé. Ten se spolu s Martinem Štorkánem z Radiožurnálu dlouhodobě věnuje Kutnohorské sektě. V úterý přinesli informaci o tom, že policie v případu obvinila dalších šest lidí z okolí kutnohorského léčitele Richarda Š.

A ještě jeden seriál. Datový novinář Petr Kočí sepsal pět analytických textů o školkách. Ve spolupráci s kolegy z Radiožurnálu popsali jejich dostupnost, představili dětské skupiny, standardy ve Francii, předškolní vzdělávání v nejchudších regionech a výhled do budoucna.

Ministr financí Zbyněk Stanjura nechce vstup do „předpokoje eurozóny“. S kolegyní Annou Urbanovou jsme se proto členů vlády zeptali na jejich názor na vstup do ERM II. Hned 12 ministrů by tento krok chtělo udělat, zatímco šestice z ODS je spíš proti.

„Jsme jediní skuteční liberálové české politiky,“ shodují se pirátští politici. V pátek vyšel poslední ze sedmi dílů Stranického kompasu iROZHLAS.cz.

I kulturou živ je člověk. Od osudem seslané jehněčí kotlety až po porážku u Waterloo. Filmová publicistka Kristina Roháčková o satiricky laděném Napoleonovi, novém snímku Ridleyho Scotta.

Pro fanoušky mluveného slova

I tento týden pro vás máme spoustu nových pořadů a podcastů Českého rozhlasu.

Pěkný víkend přeje Jakub Grim