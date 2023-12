Týdeník iROZHLASu: Nepotřebná bezpečnostní prověrka, skokani na kandidátkách i tipy na dárečky

Vážené čtenářky a čtenáři, posluchačky a posluchači, věnujte pozornost týdennímu newsletteru webu iROZHLAS.cz.

V uplynulém týdnu jsme publikovali několik původních textů o domácí politice i zahraničním dění. Kolegové se podívali na podnikatelské aktivity uhlobarona Zdeňka Bakaly a dataři hledají nejvhodnější vánoční dárek. newsletter Praha 8:00 16. prosince 2023 Fotografie týdne od našich fotografů: laserová projekce v Konírně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Texty na serveru iROZHLAS.cz

Týden na našem webu odstartovala investigativní buňka Českého rozhlasu s textem kolegů Martina Štorkána a Artura Janouška. Investigativci zpracovali zprávu, že poradce prezidenta Petra Pavla a bývalý diplomat Petr Kolář nebude mít prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Žádost sice odeslal, ale někdy není osud pouze v našich rukách.

Zase ten Bakala. Kolegové mající blízko k Moravskoslezskému kraji se opět věnovali podnikatelským aktivitám uhlobarona Zdeňka Bakaly, který by rád přesedlal z těžby hornin na solární energetiku. Jméno podnikatele figurovalo i v dalším textu, a to o ztrátovém golfovém hřišti, které provozuje státem ovládaná firma OKD.

Při pohledu do zahraniční rubriky nejde opomenout text naší editorky a příležitostné autorky Nely Vejvodové, která z pracovní cesty na Tchajwan přivezla rozhovor s vojákem ze souostroví Ma-cu. „Jestli to má přijít, tak to přijde, jsem připravený,“ říká otevřeně o případné válce s Čínou.

Nevynechali jsme ani nejpalčivější témata aktuální české politiky, která popsal přímo ze Sněmovny milý kolega Jakub Grim. Dopředu analyzoval, že Miroslav Kalousek nemá jisté místo na kandidátce TOP 09 v evropských volbách, což se ještě ten den potvrdilo, když ho i přes nominace výkonný výbor po dlouhém jednání nezvolil. Na listině ale zůstává jiný možný skokan, který nevadí - Hayato Okamura.

S volbami souvisí i případné schválení korespondenční volby. Ministr vnitra Vít Rakušan v rozhovoru popisuje, že se ji bude snažit protlačit za každou cenu.

Na závěr bych připomněl „vánoční klikačku“, kterou připravují naši datoví novináři. Na základě vaší preferenční volby dají v následujících dnech do kupy nejideálnější vánoční dárky, které by si každý přál pod stromečkem vidět. Třeba i díky takovým tipům vymizí ze štědrovečerních obýváků slavná věta: „Díky, táto.“

I tento týden pro vás máme spoustu nových pořadů a podcastů Českého rozhlasu.

Klidné prožití předvánočního víkendu přeje Vít Kubant